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Кубок мира: Сенсация в Антхольц-Антерсельве! Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве. Она закрыла все мишение и принесла Чехии первое золото с февраля 2017 года. Маркета Давидова. Фото: biathlonworld.com Второе место с отставанием 1,7 секунды заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, которая заняла 35-е место (+1.27.6), допустив один промах на первой стрельбе. гонку преследования также пробилась Валентина Семеренко, показавшая 60-й результат с одним промахом (+2.23,7). Антхольц-Антерсельва (Италия) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Маркета Давидова (Чехия) - 21.40,7 (0 шт. кругов) 2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 1,7 (1) 3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 3,5 (1) 4. Лаура Дальмайер (Германия) - 4,2 (0) 5. Лиза Виттоцци (Италия) - 10,2 (1) 6. Моника Хойниш (Польша) - 10,5 (1) 7. Светлана Миронова (РоSSия) - 13,8 (0). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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