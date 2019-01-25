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2019-01-25
Кубок мира: Сенсация в Антхольц-Антерсельве!
Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Она закрыла все мишение и принесла Чехии первое золото с февраля 2017 года.
Маркета Давидова. Фото: biathlonworld.com
Второе место с отставанием 1,7 секунды заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.
Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, которая заняла 35-е место (+1.27.6), допустив один промах на первой стрельбе.
В гонку преследования также пробилась Валентина Семеренко, показавшая 60-й результат с одним промахом (+2.23,7).
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Маркета Давидова (Чехия) - 21.40,7 (0 шт. кругов)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - отставание 1,7 (1)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 3,5 (1)
4. Лаура Дальмайер (Германия) - 4,2 (0)
5. Лиза Виттоцци (Италия) - 10,2 (1)
6. Моника Хойниш (Польша) - 10,5 (1)
7. Светлана Миронова (РоSSия) - 13,8 (0).
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