Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Сильнейшим национальным дивизионом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики девятый раз подряд стала испанская Ла лига.
Украина в рейтинге чемпионатов, который составляется по суммарным показателям пяти лучших клубов, обойдя Израиль, Мексику, Эквадор и Швейцарию, но пропустив вперед Шотландию, Бельгию, Корею и Чехию, заняла 23-е место, сохранив тем самым прошлогоднюю позицию.
Фото: shakhtar.com
Лучшими дивизионами по конфедерациям оказались: УЕФА - Испания, Англия, Италия (Украина - 18-я среди европейских чемпионатов); КОНМЕБОЛ - Бразилия, Колумбия, Аргентина; КОНКАКАФ - Мексика, Коста-Рика, Гватемала; АФК - Корея, Катар, Китай; КАФ - Марокко, Тунис, ДР Конго; ОФК - Новая Зеландия, Таити, Новая Каледония.
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