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Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол Сильнейшим национальным дивизионом мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики девятый раз подряд стала испанская Ла лига. Украина в рейтинге чемпионатов, который составляется по суммарным показателям пяти лучших клубов, обойдя Израиль, Мексику, Эквадор и Швейцарию, но пропустив вперед Шотландию, Бельгию, Корею и Чехию, заняла 23-е место, сохранив тем самым прошлогоднюю позицию. Фото: shakhtar.com Лучшими дивизионами по конфедерациям оказались: УЕФА - Испания , Англия, Италия (Украина - 18-я среди европейских чемпионатов); КОНМЕБОЛ - Бразилия , Колумбия, Аргентина; КОНКАКАФ - Мексика, Коста-Рика, Гватемала; АФК - Корея, Катар, Китай; КАФ - Марокко, Тунис, ДР Конго; ОФК - Новая Зеландия, Таити, Новая Каледония. Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине СИЛЬНЕЙШИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ-2018 Страна Очки 1 (1). Испания 1256,0 2 (2). Англия 1050,0 3 (3). Бразилия 1043,0 4 (6). Колумбия 1028,0 5 (4). Италия 998,0 6 (7). Аргентина 902,0 7 (5). Франция 895,0 8 (8). Германия 834,5 9 (25). Шотландия 720,5 10 (16). Португалия 714,5 11 (9). Парагвай 697,0 12 (26). Бельгия 682,5 13 (13). Кипр 672,0 14 (18). Австрия 668,0 15 (15). Дания 624,0 15 (22). Голландия 624,0 17 (10). РоSSия 585,5 18 (11). Греция 580,5 19 (28). Корея 580,0 20 (14). Турция 570,5 23 (23). УКРАИНА 538,5 В скобках - место в 2017 году.

Спорт-Экспресс

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