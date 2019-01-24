"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол

Угроза из Парижа

Несмотря на все мечты и красивые слова, Френки мог оказаться и в другом клубе. Из всех конкурентов каталонцев самая серьезная угроза исходила от "ПСЖ" – французский клуб был готов идти до конца, чтобы заполучить себе молодого голландца. Парижане давили на то, с чем де Йонгу тяжело было спорить – на дружбу.

Президентская делегация

Ходят слухи, что "Барса" очень хотела насолить парижанам еще и в отместку за давнюю обиду, связанную с Неймаром. Если это так – немного утереть нос сопернику она смогла.

Где будет играть де Йонг

Сложно представить, что к лету центр поля каталонцев не претерпит других изменений - в этом случае в новый сезон "Барселона" войдет с явным переизбытком полузащитников. Поэтому предположу, что подписание де Йонга автоматически означает скорую продажу Дениса Суареса и практически закрывает дорогу в первую команду Карлесу Аленье и Рикки Пучу. Потому что даже при том, что Серхио Бускетсу и Ивану Ракитичу к июлю будет по 31 году, все равно попадать в ротацию они будут реже, чем молодежь.

Кстати, хоть Бускетс пока и не собирается на пенсию, именно в де Йонге - игроке с классным пасом и дриблингом - видят потенциальную замену Серхио. Френки как рыба в воде чувствует себя в центральной и опорной зоне, может сыграть на любом из флангов, универсален и очень хорош. Любит начинать атаки - в "Аяксе" для этого он часто опускался глубоко в защиту, подбирая мяч в зоне де Лигта. В прошлом сезоне раздал восемь голевых передач в голландской лиге, в нынешнем пока больше забивает (четыре гола и передача).

На бумаге пока все выглядит так, что можно смело предположить - легендарный Кройф гордился бы появлением подобного игрока на "Камп Ноу". Де Йонгу предстоит доказать, что он готов занять достойное место в славном ряду "аяксидов", оставивших след в каталонской столице. Традиции велики - их нельзя нарушать.