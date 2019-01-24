"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол

Один из главных талантов Европы продолжит карьеру на "Камп Ноу".
Летом 21-летний полузащитник Френки де Йонг перейдет из "Аякса" в "Барселону".
Френки де Йонг и президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу после подписания контракта. Фото: fcbarcelona.com
Продолжение традиции
В ряду футболистов, переходивших из "Аякса" в "Барселону", прибыло - компанию Йохану Кройфу, братьям Роналду и Франку де Бурам, Яри Литманену и многим другим составил один из главных европейских талантов современности, 21-летний голландский полузащитник Френки де Йонг.
В среду вечером "Барса" официально объявила о его трансфере - игроком сине-гранатовых де Йонг станет 1 июля 2019-го, контракт заключен на пять лет, банковский счет "Аякса" увеличится на 75 миллионов евро (+11 миллионов в виде бонусов).
Не самый дорогой голландец в истории...
Кстати, Френки имел все шансы стать самым дорогим голландским игроком в истории. С тех пор, как слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны", "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" перестали быть просто слухами, спортивные СМИ Европы были уверены, что "Аякс" отпустит де Йонга не меньше, чем за 90 миллионов евро.
В этом случае трансферный рекорд для футболистов из Страны тюльпанов был бы обновлен. Ведь год назад "Ливерпуль" отдал "Саутгемптону" за защитника Виргила ван Дейка 78,8 миллиона (по данным Transfermarkt). Но "Барса" за рекордом не гналась и смогла в процессе переговоров снизить стоимость - "Аякс", очевидно, не возражал.
...но самая дорогая продажа "Аякса"
Возможно, потому что понимал, что эта сделка все равно станет крупнейшей в истории амстердамского клуба и почти в два раза превысит прежнее достижение – полтора года назад "Тоттенхэм" заплатил "Аяксу" 40 миллионов евро за колумбийца Дэвинсона Санчеса. И если на продаже Санчеса было выручено 35 миллионов (защитника купили у "Атлетико Насьональ" за 5 миллионов), то трансфер де Йонга с точки зрения прибыли можно назвать сверхуспешным: Френки пришел в дубль амстердамцев из молодежки "Виллема II" за 300 тысяч евро.
Прежние договоренности
"Барса" давно настраивала контакт с окружением футболиста - еще в апреле бывший спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес встречался с отцом футболиста и его агентом, и стороны остались довольны разговором.
В декабре де Йонг-старший в беседе с Voetbal Premium обмолвился: "Решение будет принято весной. На 95% Френки уйдет из "Аякса", и "Барса" была бы наилучшим вариантом".
Признание подруги
Сегодня же выяснилось, что де Йонг давно мечтал о "Барсе". По крайней мере, так следует из слов его девушки, Микки Кимени. Она опубликовала их совместную фотографию, сделанную на домашней арене сине-гранатовых, и подписала ее:
- Так горжусь! 30 декабря 2015-го, три года назад, мы приехали на "Камп Ноу" как болельщики и смотрели игру команды твоей мечты. 23 января 2019-го, сегодня ты можешь сказать миру, что ты будешь играть за эту команду и сделаешь свою огромную мечту реальностью.
...30 декабря 2015 года "Барселона" обыграла "Бетис" в матче чемпионата Испании (4:0).
Угроза из Парижа
Несмотря на все мечты и красивые слова, Френки мог оказаться и в другом клубе. Из всех конкурентов каталонцев самая серьезная угроза исходила от "ПСЖ" – французский клуб был готов идти до конца, чтобы заполучить себе молодого голландца. Парижане давили на то, с чем де Йонгу тяжело было спорить – на дружбу.
Дело в том, что еще один "аяксид", на которого охотятся европейские гранды, 19-летний центральный защитник и капитан амстердамцев Маттайс де Лигт - большой друг Френки, и футболисты даже выразили желание вместе перейти в один клуб. Вариант с "Барселоной" в этом случае, скорее всего, исключался, потому что агент де Лигта, Мино Райола, требовал от каталонцев комиссию в размере 10 миллионов евро и 12-миллионный оклад за сезон своему клиенту, что при трансферной стоимости игрока в 75 миллионов делало его по-настоящему золотым.
Вот "ПСЖ", с которым у Райолы прекрасные отношения, и направил "Аяксу" заманчивое предложение - 150 миллионов евро за двоих, чтобы не разлучать парочку. Сомнений у де Йонга было предостаточно - и все же избежать разлуки не удалось.
Президентская делегация
Во многом благодаря тому, что в Амстердам уговаривать его прилетела внушительная делегация - во главе с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу. Когда он понял, что Френки сомневается, а его агент, Али Дурсун, склоняет игрока к переезду в Париж (так, по крайней мере, подозревали в "Барселоне"), то решил лично провести решающие переговоры. Итогом стала совместная фотография, улыбки, бумаги, подписи - и вырванные от досады волосы на голове Антеро Энрике, спортивного директора "ПСЖ".
Ходят слухи, что "Барса" очень хотела насолить парижанам еще и в отместку за давнюю обиду, связанную с Неймаром. Если это так – немного утереть нос сопернику она смогла.
Где будет играть де Йонг
Сложно представить, что к лету центр поля каталонцев не претерпит других изменений - в этом случае в новый сезон "Барселона" войдет с явным переизбытком полузащитников. Поэтому предположу, что подписание де Йонга автоматически означает скорую продажу Дениса Суареса и практически закрывает дорогу в первую команду Карлесу Аленье и Рикки Пучу. Потому что даже при том, что Серхио Бускетсу и Ивану Ракитичу к июлю будет по 31 году, все равно попадать в ротацию они будут реже, чем молодежь.
Кстати, хоть Бускетс пока и не собирается на пенсию, именно в де Йонге - игроке с классным пасом и дриблингом - видят потенциальную замену Серхио. Френки как рыба в воде чувствует себя в центральной и опорной зоне, может сыграть на любом из флангов, универсален и очень хорош. Любит начинать атаки - в "Аяксе" для этого он часто опускался глубоко в защиту, подбирая мяч в зоне де Лигта. В прошлом сезоне раздал восемь голевых передач в голландской лиге, в нынешнем пока больше забивает (четыре гола и передача).
На бумаге пока все выглядит так, что можно смело предположить - легендарный Кройф гордился бы появлением подобного игрока на "Камп Ноу". Де Йонгу предстоит доказать, что он готов занять достойное место в славном ряду "аяксидов", оставивших след в каталонской столице. Традиции велики - их нельзя нарушать.
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