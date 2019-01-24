"Карпаты": "Болгарский" реванш "львов" (ВИДЕО)  . Футбол

КАРПАТЫ - СЕПТЕМВРИ Болгария - 1:0 (0:0)

Гол: Понде.

«Карпаты» (Львов): 1-й тайм - Кучинский, Мякушко, Ковтун, Мехремич, Слыва, Харжевский, Клец, Мендес, Дебелко, Варгас, Бедойя;

Франсиско ДИ ФРАНКО и Кристиан ПОНДЕ. Фото: fckarpaty.com

2-й тайм - Пеньков, Авраменко, Сандохадзе, Веремиенко, Бусько, Вербный, Толочко, Гуцуляк, Ди Франко, Карраскаль, Понде.

Вчера в проходившем под сильным ливнем первом зимнем спарринге «Карпаты» минимально обыграли в Белеке «Септември», занимающий предпоследнее место в чемпионате Болгарии. Львовянам таким образом удался реванш за годичной давности поражение - здесь же, на турецком сборе.

Первый тайм проходил в равной борьбе, соперникам тяжело было показать комбинационный футбол на мокром поле. Единственный опасный момент возник у ворот львовского клуба, когда мяч угодил в перекладину ворот Кучинского.

После перерыва новый рулевой «Карпат» Фабри Гонсалес полностью изменил состав, который сразу завладел преимуществом. Мог открыть счет Гуцуляк, пробивавший в дальний угол, но вратарь «Септември» команду выручил.

И все же преимущество материализовалось в забитый гол. После фланговой передачи португалец Понде обработал мяч и вторым касанием своего шанса не упустил.

27 января «Карпаты» встретятся со словацким «Ружомбероком».