Определились пары полуфиналистов на Australian Open
В 1/2 финала вышли первая и вторая ракетки мира.
На первом в сезоне турнире Большого Шлема - Australian Open были сыграны матчи стадии 1/4 финала в мужском одиночном разряде.
Сенсаций не произошло. Лидеры посева – серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль без проблем пробились в полуфинал. Рафа в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тьяфу 6:3, 6:4, 6:2.
Еще проще сложился поединок первой ракетки мира Джоковича против восьмого сеяного, японца Кея Нисикори. Проиграв первый сет с разгромным счетом 1:6 японец во второй партии при счете 1:4 из-за травмы был вынужден прекратить поединок.
Драматично протекала встреча между молодым греком Стефаносом Циципасом (14) и испанцем Роберто Баутиста Агутом (22). В итоге, 20-летний грек победил 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7-2).
Не менее напряженным вышел поединок между канадцем Милошем Раоничем (16) и французом Люка Пуем (28). В практически равном матче победу в четырех сетах одержал Люка, причем в двух партиях победитель определялся на тайбрейках 7:6 (7-4), 6:3, 6:7 (2-7), 6:4.
Пары полуфиналистов выглядят следующим образом:
- Надаль – Циципас (24 января)
- Джокович – Пуй (25 января)
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