"Нант" отменил матч в связи с пропажей форварда

Матч 1/16 финала Кубка Франции "Нант" - "Антант" перенесен со среды на воскресенье из-за ситуации вокруг исчезновения частного самолета, на борту которого находился бывший игрок клуба Эмилиано Сала, информирует L'Equipe.

Эмилиано Сала. Фото: fcnantes.com

Игра должна была состояться в среду, 23 января.

По сообщениям СМИ , 28-летний аргентинец летел из Нанта в Кардифф накануне вечером, когда его самолет пропал с радаров.

Поисково-спасательная операция в проливе Ла Манш пока не дала результатов.

Также сообщается, что из-за переноса кубковой игры будет отложен матч чемпионата Франции между "Нантом" и "Сент-Этьеном", который был запланирован на субботу.