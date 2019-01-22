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2019-01-22
"Нант" отменил матч в связи с пропажей форварда
Матч 1/16 финала Кубка Франции "Нант" - "Антант" перенесен со среды на воскресенье из-за ситуации вокруг исчезновения частного самолета, на борту которого находился бывший игрок клуба Эмилиано Сала, информирует L'Equipe.
Эмилиано Сала. Фото: fcnantes.com
Игра должна была состояться в среду, 23 января.
По сообщениям СМИ, 28-летний аргентинец летел из Нанта в Кардифф накануне вечером, когда его самолет пропал с радаров.
Поисково-спасательная операция в проливе Ла Манш пока не дала результатов.
Также сообщается, что из-за переноса кубковой игры будет отложен матч чемпионата Франции между "Нантом" и "Сент-Этьеном", который был запланирован на субботу.
Напомним, что Сала два дня назад перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро.
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