Мировая серия: Макаревич против сборной Кореи

В минувшие выходные серебро этапа Мировой серии по стрельбе из лука в помещении завоевал украинец Сергей Макаревич.
 
Компанию на пьедестале ему составили два олимпийских чемпиона Ли Сын Юн и О Чжин Хек.
Фото Мировая серия: Макаревич против сборной Кореи
Воскресенье. Ним. Серебряный выстрел Сергея МАКАРЕВИЧА. Фото: worldarchery.org
 
Наш спортсмен оказался единственным, кто сумел составить конкуренцию традиционно сильным представителям Кореи. Если бы не он, то последние оккупировали бы весь пьедестал во французском Ниме. 
 
После квалификации в топ-15 было сразу шестеро корейских лучников и только один украинский - опытнейший Виктор Рубан (588 очков, 14 место против 598 - лидера Хан Чже Епа). Но в первом же поединке олимпийского раунда чемпион Пекина-2008 уступил итальянцу Марку Морело (4:6).
 
В свою очередь Сергей Макаревич показал в квалификации только 28-й результат (583 очка). Но это не помешало ему уже в 1/16 финала выбить из борьбы обладателя пятого показателя (593), чемпиона мира и двукратного олимпийского вице-чемпиона в команде американца Брейди Эллисона - 6:4. Обратите внимание на счет первой, второй и последней серий (30:30, 30:30, 29:28, 29:29, 30:30).
 
В 1/8 финала 23-летний львовянин заставил сложить оружие более опытного итальянца Массимиллиано Мандиа - 6:2 (30:30, 30:29, 29:28, 30:30), а в четвертьфинале - юного голландца Йона Вилтхагена - 7:3 (29:29, 30:30, 29:29, 29:27, 30:29). В полуфинале Макаревичу противостоял лидер квалификации, победитель финала Кубка мира в помещении-2018 кореец Хан Чже Еп, в первом раунде олимпийки победивший другого представителя Украины чемпиона мира в помещении-2016 Георгия Иваницкого (6:2). Три сета из пяти закончились в ничью с максимальным счетом, но в концовке точнее был все-таки Макаревич (30:30, 30:30, 29:28, 30:30, 30:29). 
 
Остановить украинского лучника в Ниме сумел только олимпийский чемпион Рио в команде и чемпион мира-2013 в личном зачете Ли Сын Юн - 6:2 (30:30, 30:29, 30:30, 29:28). Отметим, что серебро французской пробы это уже вторая такая весомая награда в карьере Макаревича. В 2016 году в Анкаре они с Иваницким разыграли золото чемпионата мира в помещении. 
 
 
НИМ (Франция). Мировая серия в зале. 4-й этап. Классический лук. Мужчины. 1. Ли Сын Юн (Корея). 2. МАКАРЕВИЧ (Украина). 3. О Чжин Хек (Корея)… 9. ГУНБИН… 17. ИВАНИЦКИЙ, ЛИСНЯК, РУБАН… 35. ГАВЕЛКО… 65. СЕРДЮК (все - Украина).
 
1/16 финала. Хан Чжэ Еп (Корея) - ИВАНИЦКИЙ - 6:2. МАКАРЕВИЧ - Эллисон (США) - 6:4. ГУНБИН - Холл (Великобритания) - 6:5. Морелло (Италия) - РУБАН - 6:4. Ван дер Вен (Голландия) - ЛИСНЯК - 6:4. 1/8 финала. МАКАРЕВИЧ - Мандиа (Италия) - 6:2. Вилтхаген (Голландия) - ГУНБИН - 7:3. 1/4 финала. МАКАРЕВИЧ - Вилтхаген - 7:3. 1/2 финала. МАКАРЕВИЧ - Хан Чжэ Еп - 7:3. Финал. Ли Сын Юн - МАКАРЕВИЧ - 6:2.
 
Женщины. 1. Кан Чхэ Ян (Корея). 2. Кауфхолд (США). 3. Сим Е Чжи (Корея)… 9. ДУБРОВИНА, ПАВЛОВА, РОДИОНОВА, СИЧЕНИКОВА… 17. МАРЧЕНКО… 33. ХОЧИНА… 45. СОКОЛЕНКО (все - Украина).
 
1/16 финала. СИЧЕНИКОВА - Виллар (Франция) - 6:2. ДУБРОВИНА - Юн Ми Чжин (Корея) - 6:4. Чин Юн (Корея) - МАРЧЕНКО - 6:5. РОДИОНОВА - Ким Су Рин (Корея) - 6:5. ПАВЛОВА - Чхан Хе Чжин (Корея) - 6:5. 1/8 финала. Кан Чхэ Ян - СИЧЕНИКОВА - 6:2. Перова (РоSSия) - ДУБРОВИНА - 7:1. Баярдо (Голландия) - РОДИОНОВА - 6:0. Сим Е Чжи - ПАВЛОВА - 6:0.
 
Блочный лук. Мужчины. 1. Желлентьен. 2. Шафф (оба - США). 3. Схлуссер (Голландия).
 
Женщины. 1. Майснер (Германия). 2. Со Чхэ Вон (Корея). 3. Авдеева (РоSSия)… 48. ШКЛЯР (Украина).


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