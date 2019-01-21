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"Львов" отпустил бразильского форварда. Футбол Нападающий «Львова» Жулио Сезар покинул расположение команды. 23-летний футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Жулио Сезар. Фото: Sport.ua В текущем сезоне бразилец провел за клуб 10 матчей, мячей не забивал. terrikon.com

Спорт-Экспресс

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