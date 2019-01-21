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2019-01-21
"Львов" отпустил бразильского форварда. Футбол
Нападающий «Львова» Жулио Сезар покинул расположение команды.
23-летний футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
Жулио Сезар. Фото: Sport.ua
В текущем сезоне бразилец провел за клуб 10 матчей, мячей не забивал.
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