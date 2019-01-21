"Львов" отпустил бразильского форварда. Футбол

Нападающий «Львова» Жулио Сезар покинул расположение команды.
 
23-летний футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
Фото "Львов" отпустил бразильского форварда
Жулио Сезар. Фото: Sport.ua
 
В текущем сезоне бразилец провел за клуб 10 матчей, мячей не забивал.
 


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