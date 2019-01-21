"Ворскла": Фиаско на Крещение (ВИДЕО)  . Футбол

В субботу с самого утра находящаяся на сборе в турецком Сиде полтавская команда дружно отметила праздник Крещения. После разминки и пробежки все искупались в Средиземном море, зарядившись позитивной энергетикой.
А во второй половине дня «Ворсклу» ждал очередной, уже второй контрольный матч. Как и в первом спарринге, соперником команды Василия Сачко был румынский клуб - на этот раз «Университатя». С командой, которую в триумфальном Кубка кубков-1985/86 дважды разгромило «Динамо», полтавчане справиться не смогли, крупно уступив.
Активность «Университати» проявилась уже в дебюте. У ворот Александра Ткаченко было жарко. Не использовав один из шансов в самом начале, румыны дважды добились успеха на исходе четверти часа.
В дальнейшем игра носила обоюдоострый характер, но использовать моменты соперникам не удавалось. У полтавской команды воротам противника по два раза угрожали Юрий Коломоец и Николас Карека, однажды - Александр Скляр, Павел Ребенок и один из находящихся сейчас на просмотре игроков. В отличие от «Ворсклы», настойчивость румынских футболистов была вознаграждена. В заключительной фазе матча в ворота украинской команды был назначен 11-метровый, который реализовал Кристя.
Тем временем стало известно о коррективах в ближайших планах «Ворсклы». Вместо намеченного на 24 января контрольного матча с узбекским «Пахтакором» полтавчане проведут поединок с одним из ведущих клубов Ирана «Падидехом».
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