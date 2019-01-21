"Ворскла": Фиаско на Крещение (ВИДЕО)  . Футбол

ВОРСКЛА - УНИВЕРСИТАТЯ Румыния - 0:3 (0:2)

Голы: Митрица, 12 (0:1). Кольич, 14 (0:2). Кристя, 77 - с пенальти (0:3).

Фото: vorskla.com.ua

«Ворскла» (Полтава): 1-й тайм - Ткаченко, Сакив, Пердута, Артур, Даллку, Чеснаков, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Габелок, Коломоец, Васин;

2-й тайм - Шуст, Мартыненко, Кане, Чижов, Сапай, Ребенок, Скляр, Одарюк (Быков, 80), Мысык, Шарпар, Карека.

В субботу с самого утра находящаяся на сборе в турецком Сиде полтавская команда дружно отметила праздник Крещения. После разминки и пробежки все искупались в Средиземном море, зарядившись позитивной энергетикой.

А во второй половине дня «Ворсклу» ждал очередной, уже второй контрольный матч. Как и в первом спарринге, соперником команды Василия Сачко был румынский клуб - на этот раз «Университатя». С командой, которую в триумфальном Кубка кубков-1985/86 дважды разгромило «Динамо», полтавчане справиться не смогли, крупно уступив.

Активность «Университати» проявилась уже в дебюте. У ворот Александра Ткаченко было жарко. Не использовав один из шансов в самом начале, румыны дважды добились успеха на исходе четверти часа.

В дальнейшем игра носила обоюдоострый характер, но использовать моменты соперникам не удавалось. У полтавской команды воротам противника по два раза угрожали Юрий Коломоец и Николас Карека, однажды - Александр Скляр, Павел Ребенок и один из находящихся сейчас на просмотре игроков. В отличие от «Ворсклы», настойчивость румынских футболистов была вознаграждена. В заключительной фазе матча в ворота украинской команды был назначен 11-метровый, который реализовал Кристя.

Тем временем стало известно о коррективах в ближайших планах «Ворсклы». Вместо намеченного на 24 января контрольного матча с узбекским «Пахтакором» полтавчане проведут поединок с одним из ведущих клубов Ирана «Падидехом».