"Ворскла": Фиаско на Крещение (ВИДЕО)  . Футбол

ВОРСКЛА - УНИВЕРСИТАТЯ Румыния - 0:3 (0:2)
 
Голы: Митрица, 12 (0:1). Кольич, 14 (0:2). Кристя, 77 - с пенальти (0:3). 
Фото "Ворскла": Фиаско на Крещение (ВИДЕО)
Фото: vorskla.com.ua
 
«Ворскла» (Полтава): 1-й тайм - Ткаченко, Сакив, Пердута, Артур, Даллку, Чеснаков, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Габелок, Коломоец, Васин;
 
2-й тайм - Шуст, Мартыненко, Кане, Чижов, Сапай, Ребенок, Скляр, Одарюк (Быков, 80), Мысык, Шарпар, Карека. 
 
В субботу с самого утра находящаяся на сборе в турецком Сиде полтавская команда дружно отметила праздник Крещения. После разминки и пробежки все искупались в Средиземном море, зарядившись позитивной энергетикой.
 
А во второй половине дня «Ворсклу» ждал очередной, уже второй контрольный матч. Как и в первом спарринге, соперником команды Василия Сачко был румынский клуб - на этот раз «Университатя». С командой, которую в триумфальном Кубка кубков-1985/86 дважды разгромило «Динамо», полтавчане справиться не смогли, крупно уступив. 
 
Активность «Университати» проявилась уже в дебюте. У ворот Александра Ткаченко было жарко. Не использовав один из шансов в самом начале, румыны дважды добились успеха на исходе четверти часа.
 
В дальнейшем игра носила обоюдоострый характер, но использовать моменты соперникам не удавалось. У полтавской команды воротам противника по два раза угрожали Юрий Коломоец и Николас Карека, однажды - Александр Скляр, Павел Ребенок и один из находящихся сейчас на просмотре игроков. В отличие от «Ворсклы», настойчивость румынских футболистов была вознаграждена. В заключительной фазе матча в ворота украинской команды был назначен 11-метровый, который реализовал Кристя.
 
Тем временем стало известно о коррективах в ближайших планах «Ворсклы». Вместо намеченного на 24 января контрольного матча с узбекским «Пахтакором» полтавчане проведут поединок с одним из ведущих клубов Ирана «Падидехом».
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 


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