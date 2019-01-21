"Айнтрахт": "Орлы" на взлете. Футбол

Кристиан Штрайх только главным тренером работает во Фрайбурге восьмой сезон - всего же срок его пребывания в этом провинциальном клубе немного не дотягивает до четверти века. Соответственно, для субботнего соперника «Айнтрахта» Штрайх - попросту небожитель, который может работать вдолгую и годами муштровать своих подопечных, приучая их к идеальной командной игре.
Его соперник Ади Хюттер немало удивил, выпустив в стартовом составе Себастьяна Роде. Полузащитник, в свое время котировавшийся на уровне главных немецких талантов, очень много лет потерял в «Баварии» с «Боруссией» - и если в Мюнхене хоть немного играл, то в Дортмунде за последние 16 месяцев не провел ни одного (!) официального матча.
В январе «Айнтрахт» взял Роде в аренду, а Хюттер при живых Джетро Виллемсе и Джонатане де Гузмане сразу определил его в основной состав.
***
И надо же такому случиться, что именно Роде сыграл решающую роль в первом голе «Айнтрахта»! Получив пас возле углового флажка, сместился к лицевой линии и исполнил подачу вдоль ворот. Один из защитников «Фрайбурга», пытаясь прервать прострел, зажег «свечу» в штрафной, а Себастьян Алле замкнул скидку Анте Ребича.
190-сантиметровый форвард забил первый гол за «Айнтрахт» головой - при том, что ногами до этого момента наколотил 25 мячей за полтора года.
До того момента «Фрайбург» чувствовал себя во Франкфурте как дома - по ударам, например, вел 4-0. Но, видимо, мяч Алле здорово ударил по нервам гостей, так как еще до конца тайма они позволили другим звездам «Айнтрахта» совершенно непозволительные вещи.
***
Ребич придумал гол, который явно войдет в хит-парады лучших взятий ворот хоть сезона, хоть года: два защитника не помешали ему обработать мяч под удобную позицию и забить пушечным ударом из-за пределов штрафной. Вскоре после этого защитник «Фрайбурга» Робин Кох, пытаясь организовать переход из обороны в атаку, совершенно бездарным образом подарил мяч Луке Йовичу, дав сербу реализовать идеальный выход один на один.
3:0 - и после перерыва «Айнтрахт» мог себе позволить отдать инициативу и играть вторым номером. «Фрайбург» сделал все, что мог: за ним осталось лидерство и по владению, и по количеству обводок, а про соотношение ударов и говорить нечего. Но хозяева великолепно блокировали их (сразу шесть ударов пришлись в полевых игроков), привычно хорош был Кевин Трапп, и в итоге гости даже толком не поборолись за результат во Франкфурте.
***
Один-единственный раз оборона «орлов» дала слабину, позволив замечательному форварду Нильсу Петерсену выскочить из-за спин и отправить мяч в сетку после прострела - но этого было мало, чтобы Штрайх мог в этот вечер рассчитывать на успех.
За семь минут до конца счет по ударам был 6-18 в пользу гостей. И 3:1 по голам! Только в концовке «орлы» вышли на более-менее приличное соотношение 9-21.
Впрочем, о приличиях в данном контексте говорить не приходится. «Айнтрахт» после этой победы находится в одном пункте от зоны Лиги чемпионов. Так высоко клуб из Франкфурта не встречал второй круг уже очень давно - и с подобными успехами абсолютно все равно, как часто он бьет по воротам…
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.