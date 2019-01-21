"Айнтрахт": "Орлы" на взлете. Футбол

Футбольный год февральскому сопернику «Шахтера» в Лиге Европы пришлось открывать матчем с «Фрайбургом» - командой бедной, но хорошо знающей маневр.

Суббота. Франкфурт. "Айнтрахт" - "Фрайбург" - 3:1. 36-я минута. Себастьян АЛЛЕ (№9) открывает счет. Фото: eintracht.de

АЙНТРАХТ - ФРАЙБУРГ - 3:1 (3:0)

Голы: Алле, 36 (1:0). Ребич, 40 (2:0). Йович, 45 (3:0). Петерсен, 69 (3:1).

«Айнтрахт» (Франкфурт): Трапп, Абрахам, Ндика, Хасебе, да Коста, Фернандес, Костич, Роде (де Гузман, 72), Ребич, Йович (Виллемс, 68; Штендера, 90+2), Алле.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Кюблер (Штенцель, 80), Кох, Франц, Грифо, Хаберер, Гондорф, Вальдшмидт (Петерсен, 46), Нидерлехнер (Хелер, 46).

Наказания: Фернандес, 31. Гондорф, 34. Роде, 70 (предупреждения).

Судья: Яблонски.

19 января. Франкфурт. «Коммерцбанк Арена». 49 200 зрителей.

Кристиан Штрайх только главным тренером работает во Фрайбурге восьмой сезон - всего же срок его пребывания в этом провинциальном клубе немного не дотягивает до четверти века. Соответственно, для субботнего соперника «Айнтрахта» Штрайх - попросту небожитель, который может работать вдолгую и годами муштровать своих подопечных, приучая их к идеальной командной игре

Его соперник Ади Хюттер немало удивил, выпустив в стартовом составе Себастьяна Роде. Полузащитник, в свое время котировавшийся на уровне главных немецких талантов, очень много лет потерял в «Баварии» с «Боруссией» - и если в Мюнхене хоть немного играл, то в Дортмунде за последние 16 месяцев не провел ни одного (!) официального матча.

В январе «Айнтрахт» взял Роде в аренду, а Хюттер при живых Джетро Виллемсе и Джонатане де Гузмане сразу определил его в основной состав.

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И надо же такому случиться, что именно Роде сыграл решающую роль в первом голе «Айнтрахта»! Получив пас возле углового флажка, сместился к лицевой линии и исполнил подачу вдоль ворот. Один из защитников «Фрайбурга», пытаясь прервать прострел, зажег «свечу» в штрафной, а Себастьян Алле замкнул скидку Анте Ребича.

190-сантиметровый форвард забил первый гол за «Айнтрахт» головой - при том, что ногами до этого момента наколотил 25 мячей за полтора года.

До того момента «Фрайбург» чувствовал себя во Франкфурте как дома - по ударам, например, вел 4-0. Но, видимо, мяч Алле здорово ударил по нервам гостей, так как еще до конца тайма они позволили другим звездам «Айнтрахта» совершенно непозволительные вещи.

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Ребич придумал гол, который явно войдет в хит-парады лучших взятий ворот хоть сезона, хоть года: два защитника не помешали ему обработать мяч под удобную позицию и забить пушечным ударом из-за пределов штрафной. Вскоре после этого защитник «Фрайбурга» Робин Кох, пытаясь организовать переход из обороны в атаку, совершенно бездарным образом подарил мяч Луке Йовичу, дав сербу реализовать идеальный выход один на один.

3:0 - и после перерыва «Айнтрахт» мог себе позволить отдать инициативу и играть вторым номером. «Фрайбург» сделал все, что мог: за ним осталось лидерство и по владению, и по количеству обводок, а про соотношение ударов и говорить нечего. Но хозяева великолепно блокировали их (сразу шесть ударов пришлись в полевых игроков), привычно хорош был Кевин Трапп, и в итоге гости даже толком не поборолись за результат во Франкфурте.

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Один-единственный раз оборона «орлов» дала слабину, позволив замечательному форварду Нильсу Петерсену выскочить из-за спин и отправить мяч в сетку после прострела - но этого было мало, чтобы Штрайх мог в этот вечер рассчитывать на успех.

За семь минут до конца счет по ударам был 6-18 в пользу гостей. И 3:1 по голам! Только в концовке «орлы» вышли на более-менее приличное соотношение 9-21.

Впрочем, о приличиях в данном контексте говорить не приходится. «Айнтрахт» после этой победы находится в одном пункте от зоны Лиги чемпионов. Так высоко клуб из Франкфурта не встречал второй круг уже очень давно - и с подобными успехами абсолютно все равно, как часто он бьет по воротам…

Виталий ПАСИЧНЫЙ, Спорт-Экспресс в Украине

Хоффенхайм - Бавария - 1:3 (Шульц, 59 - Горецка, 34, 45+1 - Левандовски, 87). 31 500.

Байер - Боруссия М - 0:1 (Плеа, 37). 29 628.

Штутгарт - Майнц - 2:3 (Гонсалес, 83. Кемпф, 85 - Аскасибар, 22, в свои ворота. Матета, 28. Хак, 72). 51 881.

Аугсбург - Фортуна - 1:2 (Шмид, 64 - Дукш, 45. Раман, 89). 27 568.

Ганновер - Вердер - 0:1 (Рашица, 32). 44 300.

Лейпциг - Боруссия Д - 0:1 (Витсель, 19). 41 939.

И В Н П М О

1. Боруссия Д 18 14 3 1 45-18 45

2. Бавария 18 12 3 3 39-19 39

3. Боруссия М 18 11 3 4 37-18 36

4. Лейпциг 18 9 4 5 31-18 31

5. Айнтрахт 18 9 3 6 37-24 30

6. Вольфсбург 17 8 4 5 27-22 28

7. Хоффенхайм 18 6 7 5 33-26 25

8. Вердер 18 7 4 7 29-29 25

9. Герта 17 6 6 5 26-27 24

10. Байер 18 7 3 8 26-30 24

11. Майнц 18 6 6 6 20-24 24

12. Фрайбург 18 5 6 7 22-28 21

13. Фортуна 18 6 3 9 21-34 21

14. Шальке 17 5 3 9 20-24 18

15. Аугсбург 18 3 6 9 26-31 15

16. Штутгарт 18 4 2 12 14-38 14

17. Ганновер 18 2 5 11 17-36 11

18. Нюрнберг 17 2 5 10 14-38 11

Бомбардир: ЙОВИЧ (Айнтрахт) - 13.