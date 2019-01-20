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Люксембург - Украина: Билеты на матч стоят от 530 гривен Стартовала продажа билетов на матч второго тура квалификации Евро-2020 Люксембург - Украина. Цена на билеты варьируется от 15 евро (530 грн) до 25 евро (900 грн). Фото: ffu.ua Билеты можно приобрести здесь. Встреча пройдет на 8-тысячном стадионе «Жози Бартель» 25 марта. ffu.ua

Спорт-Экспресс

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