Люксембург - Украина: Билеты на матч стоят от 530 гривен

Стартовала продажа билетов на матч второго тура квалификации Евро-2020 Люксембург - Украина.
 
Цена на билеты варьируется от 15 евро (530 грн) до 25 евро (900 грн).
Фото Люксембург - Украина: Билеты на матч стоят от 530 гривен
Фото: ffu.ua
 
Билеты можно приобрести здесь.
 
Встреча пройдет на 8-тысячном стадионе «Жози Бартель» 25 марта.
 


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