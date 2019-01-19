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"Леванте" подал жалобу на "Барселону". Футбол "Леванте" подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании по итогам первого матча 1/8 Кубка страны против "Барселоны", информирует пресс-служба клуба. Фото: fcbarcelona.com Как отмечается, каталонцы нарушили регламент, задействовав защитника Хуана Мовилье. Футболист должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба. Напомним, что в ответном матче "Барселона" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 3:0.

Спорт-Экспресс

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