"Леванте" подал жалобу на "Барселону". Футбол

"Леванте" подал официальную жалобу в Федерацию футбола Испании по итогам первого матча 1/8 Кубка страны против "Барселоны", информирует пресс-служба клуба.
 
Фото "Леванте" подал жалобу на "Барселону"
Фото: fcbarcelona.com
Как отмечается, каталонцы нарушили регламент, задействовав защитника Хуана Мовилье.
 
Футболист должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матчах за вторую команду клуба.
 
Напомним, что в ответном матче "Барселона" на своем поле обыграла "Леванте" со счетом 3:0.


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