МВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. Футбол
В УПЛ и ПФЛ задумались.
Министерство внутренних дел Украины обратилось в Федерацию футбола Украины с просьбой перенести матчи чемпионата Украины, которые должны проходить в день президентских выборов, 31 марта, сообщает sportarena.com.
"Сейчас есть несколько вариантов выхода из ситуации. Базовый вариант, таков: для Первой лиги сделать базовым днем 19-го тура 23 марта, а базовым днем 20-го тура — 27 марта. Для Второй лиги - сдвиг начала весенней части на неделю: 18 тур - 6 апреля. В случае второго тура выборов, 24 тур Первой лиги и 21 тур Второй лиги переносятся с 21 апреля на 15 мая. Единственные проблемы могут возникнуть, если только клуб из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) выйдет в финал Кубка Украины, который должен состоятся 15 мая", - цитирует президента ПФЛ Сергея Макарова издание.
Решение о переносе матчей будет принято на Совете лиг, который состоится в феврале, уточняет издание.
Пока неизвестно, какое решение примут в Украинской Премьер-лиге, поскольку свободных выходных в апреле и первой половине мая у клубов УПЛ нет.
Президентские выборы в Украине пройдут в воскресенье, 31 марта. Если никто из кандидатов не наберет 50%+, то в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов.
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