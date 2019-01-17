Ястремская сенсационно вышла в третий раунд Australian Open

Даяна переиграла Карлу Суарес Наварро.

Ястремская сенсационно вышла в третий раунд Australian Open
?Даяна Ястремская

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская в рамках 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах сенсационно обыграла 23-ю сеяную, испанку Карлу Суарес Наварро.

Первые два сета завершились с зеркальным счетом 6:3 – вначале партию взяла украинка, испанка ответила во второй.

Все решилось в третьем сете, который неожиданно закончился убедительной победой 18-летней одесситки 6:1.

Ранее в третий круг первого в сезоне турнира Большого Шлема вышла Элина Свитолина.


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