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"Бешикташ" завершил трансфер Коноплянки, - СМИ Украинец перебирается из угледобывающего Рура на берега Босфора. Евгений Коноплянка Турецкий "Бешикташ" официально завершил трансфер вингера "Шальке-04" Евгения Коноплянки, утверждает Superhaber.tv. О сделке будет объявлено в ближайшее время, отмечает издание. Детали перехода 29-летнего украинца источник не приводит. Накануне сообщалось, что на Коноплянку претендуют два стамбульских клуба – помимо "орлов" видеть в своих рядах игрока сборной Украины заинтересован "Фенербахче", а сумма трансфера может составить 2,5 млн евро.

LB.ua

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