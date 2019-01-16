"Бешикташ" завершил трансфер Коноплянки, - СМИ
Украинец перебирается из угледобывающего Рура на берега Босфора.
Турецкий "Бешикташ" официально завершил трансфер вингера "Шальке-04" Евгения Коноплянки, утверждает Superhaber.tv.
О сделке будет объявлено в ближайшее время, отмечает издание.
Детали перехода 29-летнего украинца источник не приводит.
Накануне сообщалось, что на Коноплянку претендуют два стамбульских клуба – помимо "орлов" видеть в своих рядах игрока сборной Украины заинтересован "Фенербахче", а сумма трансфера может составить 2,5 млн евро.
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16.01.2019 13:15