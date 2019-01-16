"Бешикташ" завершил трансфер Коноплянки, - СМИ

Украинец перебирается из угледобывающего Рура на берега Босфора.

"Бешикташ" завершил трансфер Коноплянки, - СМИ
Евгений Коноплянка

Турецкий "Бешикташ" официально завершил трансфер вингера "Шальке-04" Евгения Коноплянки, утверждает Superhaber.tv.

О сделке будет объявлено в ближайшее время, отмечает издание.

Детали перехода 29-летнего украинца источник не приводит.

Накануне сообщалось, что на Коноплянку претендуют два стамбульских клуба – помимо "орлов" видеть в своих рядах игрока сборной Украины заинтересован "Фенербахче", а сумма трансфера может составить 2,5 млн евро.


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