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Лига Европы: Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в Харькове Матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится на стадионе "Металлист" в Харькове, сообщает официальный сайт УЕФА. Фото: shakhtar.com Киев в связи с введением в десяти областях Украины военного положения. 27 декабря военное положение было отменено. Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов " Шахтер " - "Лион" (1:1) был перенесен из Харькова вв связи с введением в десяти областях Украины военного положения. 27 декабря военное положение было отменено. Матч " Шахтер " - "Айнтрахт" состоится 14 февраля, начало - в 22.00 по киевскому времени. Ответная игра состоится во Франкфурте 21 февраля.

Спорт-Экспресс

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