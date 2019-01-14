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2019-01-14
Лига Европы: Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в Харькове
Матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится на стадионе "Металлист" в Харькове, сообщает официальный сайт УЕФА.
Фото: shakhtar.com
Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" (1:1) был перенесен из Харькова в Киев в связи с введением в десяти областях Украины военного положения. 27 декабря военное положение было отменено.
Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится 14 февраля, начало - в 22.00 по киевскому времени.
Ответная игра состоится во Франкфурте 21 февраля.
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