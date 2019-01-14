Наставник "Валенсии" не боится отставки. Футбол

Наставник "Валенсии" Марселино не боится увольнения.
 
- Я никогда не боюсь, что меня уволят, - цитирует AS Марселино. - Если клуб считает, что смена тренера принесет больше побед, то пусть так.
Фото Наставник "Валенсии" не боится отставки
Марселино. Фото: valenciacf.com
 
Если они подумают, что виноват только я. В футболе не нужно ничего бояться. Я уверен в своей команде и в своем штабе.
 
Нам почти в каждой игре не везет. Это больно ударяет по нам. Необходимо показать, что мы победители.
 
Нужно превратить свой потенциал в победы. Конечно, все раздражены, но я горжусь тем, как ребята работают и не сдаются.


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