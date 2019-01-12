Фуркад назвал победу россиянина Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе "позором"

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался касательно победы россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса настаивает, что россиянин должен извиниться за нарушение антидопинговых правил.

"Логинов должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто делает вид, что ничего не произошло. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом.

Мы были добры к нему, и не только я, но и СМИ , болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга. Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит", – цитирует Фуркада TV2.no.

Отметим, в 2014 году Логинова на 2 года отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы. РоSSиянин вернулся в сборную РоSSии в начале текущего сезона.

Напомним, 11 января состоялся мужской спринт в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Второе время показал лидер общего зачета КМ, норвежец Йоханнес Бё, замкнул пьедестал представитель Швеции Себастьян Самуэльссон.

Лучший из украинских биатлонистов, Дмитрий Пидручный, продемонстрировал 25-й результат.

Сегодня, в рамках четвертого этапа в Оберхофе состоятся две гонки – пасьют среди женщин и среди мужчин. Первыми в 13:45 стартуют леди.