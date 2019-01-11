"Шахтер" подписал контракт с израильским вингером. Футбол

Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" заключил пятилетний контракт с 19-летним израильским полузащитником Манором Соломоном, сообщает официальный сайт "горняков".

Манор Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей, в том числе в текущем сезоне - 2 гола в 12 поединках.

В сентябре 2018-го дебютировал в национальной сборной. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.

Сумма сделки не разглашается. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.