"Шахтер" подписал контракт с израильским вингером. Футбол
Манор Соломон стал игроком донецкого клуба.
Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" заключил пятилетний контракт с 19-летним израильским полузащитником Манором Соломоном, сообщает официальный сайт "горняков".
Манор Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей, в том числе в текущем сезоне - 2 гола в 12 поединках.
В сентябре 2018-го дебютировал в национальной сборной. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.
Сумма сделки не разглашается. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
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