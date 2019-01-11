Матч Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Юнайтед" может пройти при пустых трибунах
Фанаты ПСЖ могут поплатиться за поджог файеров на стадионе во время матча против "Црвены Звезды".
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" может состояться без зрителей, сообщает L'Equipe.
Наказание парижскому клубу грозит за поведение болельщиков на заключительном матче группового этапа против "Црвены Звезды" в Белграде, который завершился победой ПСЖ 4:1, отмечает издание. Тогда фанаты жгли файеры на стадионе "Райко Митич", а за его пределами забрасывали пиротехникой работников местной полиции.
Добавим, дисциплинарный комитет УЕФА должен принять решение по данному вопросу сегодня.
Напомним, домашний матч ПСЖ состоится 6 марта. Ему будет предшествовать поединок в Манчестере 12 февраля.
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