Матч Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Юнайтед" может пройти при пустых трибунах

Фанаты ПСЖ могут поплатиться за поджог файеров на стадионе во время матча против "Црвены Звезды".

Матч Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Юнайтед" может пройти при пустых трибунах
Фото: www.ccn.com

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" может состояться без зрителей, сообщает L'Equipe.

Наказание парижскому клубу грозит за поведение болельщиков на заключительном матче группового этапа против "Црвены Звезды" в Белграде, который завершился победой ПСЖ 4:1, отмечает издание. Тогда фанаты жгли файеры на стадионе "Райко Митич", а за его пределами забрасывали пиротехникой работников местной полиции.

Добавим, дисциплинарный комитет УЕФА должен принять решение по данному вопросу сегодня.

Напомним, домашний матч ПСЖ состоится 6 марта. Ему будет предшествовать поединок в Манчестере 12 февраля.


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