Голливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка Испании

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В первом матче 1/8 финала Кубка Короля в Валенсии местный "Леванте" сенсационно обыграл чемпиона страны и действующего обладателя Кубка – "Барселону".

На голы Эрика Кабако и Борха Майораля, проведенные валенсийцами в дебюте поединка, каталонцы сумели ответить лишь голом с пенальти, забитым Филиппе Коутиньо за 5 минут до финального свистка 2:1.

Стоит отметить, что свое бессилие в первом тайме подопечные Эрнесто Вальверде решили скрасить в одном эпизоде театральным представлением. На номинацию "Оскар" претендовали голкипер Яспер Силлессен и хавбек Серхио Бускетс.

Перед подачей хозяевами углового Силессен и Бускетс вступили в контакт с Чемой во вратарской площади "Барселоны". В результате каталонцы повалились на газон.

На симуляцию игроков Барселоны абсолютно не обратил внимание баскский рефери Рикардо Де Бургос Бенгоечеа, и игра была продолжена без последствий.