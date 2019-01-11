Голливудские симуляции не помогли игрокам "Барселоны" в матче Кубка Испании
Каталонцы проиграли "Леванте" первый матч 1/8 Copa del Rey.
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В первом матче 1/8 финала Кубка Короля в Валенсии местный "Леванте" сенсационно обыграл чемпиона страны и действующего обладателя Кубка – "Барселону".
На голы Эрика Кабако и Борха Майораля, проведенные валенсийцами в дебюте поединка, каталонцы сумели ответить лишь голом с пенальти, забитым Филиппе Коутиньо за 5 минут до финального свистка 2:1.
Стоит отметить, что свое бессилие в первом тайме подопечные Эрнесто Вальверде решили скрасить в одном эпизоде театральным представлением. На номинацию "Оскар" претендовали голкипер Яспер Силлессен и хавбек Серхио Бускетс.
Перед подачей хозяевами углового Силессен и Бускетс вступили в контакт с Чемой во вратарской площади "Барселоны". В результате каталонцы повалились на газон.
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