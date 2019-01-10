Новостей.COM ⇒
2019-01-10
"Монако" - в полуфинале Кубка лиги
"Монако" одолел "Ренн" в матче 1/4 финала Кубка французской лиги.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1.
Фото: asmonaco.com
Отличились Бенжамен Буриго и Рони Лопеш. В серии пенальти выиграли монегаски.
Кубок французской лиги
1/4 финала
"Монако" - "Ренн" - 1:1 (0:1). Пенальти - 8:7
Голы: Буриго, 30 (0:1). Рони Лопеш, 54 (1:1).
Серия пенальти: Пеле - 1:0. Ньянг - 1:1. Тилеманс - 1:1 (вратарь). Гренье - 1:2. Аит Беннассер - 2:2. Бен Арфа - 2:2 (вратарь). Исидор - 3:2. Андре - 3:3. Глик - 3:3 (вратарь). Зеффан - 3:3 (вратарь). Налду - 3:3 (вратарь). Да Силва - 3:3 (вратарь). Диоп - 4:3. Сарр - 4:4. Рони Лопеш - 5:4. Буриго - 5:5. Серрано - 6:5. Мексер - 6:6. Хенрикс - 7:6. Траоре - 7:7. Б.Бадиашиле - 8:7. Коубек - 8:7 (мимо).
"Монако": Л.Бадиашиле, Налду, Глик, Хенрикс, Серрано, Б.Бадиашиле (Пеле, 90+5), Тилеманс, Рони Лопеш, Аит Беннассер, Силла (Исидор, 85), Февр (Диоп, 74).
"Ренн": Коубек, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини (Зеффан, 87), Бен Арфа, Гренье, Андре, Буриго, Сарр, Сьебатше (Ньянг, 73).
Предупреждения: Рони Лопеш, 24. Серрано, 29. Тилеманс, 50. Бенсебаини, 74.
Судья: Делерю.
9 января. Монако. Стадион Луи II.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Кубок лиги: Домашний конфуз "ПСЖ"
10.01.2019 18:46
10.01.2019 18:46
Главный тренер сборной Украины по боксу подал в отставку »»
10.01.2019 20:41
10.01.2019 20:41
←+Ctrl+→