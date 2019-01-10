Кубок лиги: Домашний конфуз "ПСЖ"

"Генгам" выиграл у "ПСЖ" в матче 1/4 финала Кубка лиги.

На 4-й добавленной минуте победный гол с пенальти забил Маркус Тюрам, сын чемпиона мира Лилиана Тюрама.

Фото: psg.fr

Примечателен тот факт, что в начале второго тайма он мог открыть счет во встрече, но не смог реализовать пенальти.

Стоит отметить, что это первое поражение "ПСЖ" в национальных турнирах в этом сезоне.

Кубок французской лиги

1/4 финала

"ПСЖ" - "Генгам" - 1:2 (0:0)

Голы: Неймар, 63 (1:0). Н`Гбакото, 81 - с пенальти (1:1). Тюрам, 90+3 - с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Тюрам, 61.

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Маркиньюс (Верратти, 46), Керер, Дракслер (Дани Алвес, 75), Ди Мария (Кавани, 46), Неймар, Мбаппе, Диаби.

"Генгам": Юнссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, До, Коко (Роделен, 90+4), Блас (Дидо, 75), Фири, Тюрам, Менди (Н`Гбакото, 73).

Предупреждения: Кавани, 90+6. Неймар, 90+6. Верратти, 90+6.

Судья: Бастьен.

9 января. Париж. Стадион "Парк де Пренс".