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2019-01-10
Кубок лиги: Домашний конфуз "ПСЖ"
"Генгам" выиграл у "ПСЖ" в матче 1/4 финала Кубка лиги.
На 4-й добавленной минуте победный гол с пенальти забил Маркус Тюрам, сын чемпиона мира Лилиана Тюрама.
Фото: psg.fr
Примечателен тот факт, что в начале второго тайма он мог открыть счет во встрече, но не смог реализовать пенальти.
Стоит отметить, что это первое поражение "ПСЖ" в национальных турнирах в этом сезоне.
Кубок французской лиги
1/4 финала
"ПСЖ" - "Генгам" - 1:2 (0:0)
Голы: Неймар, 63 (1:0). Н`Гбакото, 81 - с пенальти (1:1). Тюрам, 90+3 - с пенальти (1:2).
Нереализованный пенальти: Тюрам, 61.
"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Маркиньюс (Верратти, 46), Керер, Дракслер (Дани Алвес, 75), Ди Мария (Кавани, 46), Неймар, Мбаппе, Диаби.
"Генгам": Юнссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, До, Коко (Роделен, 90+4), Блас (Дидо, 75), Фири, Тюрам, Менди (Н`Гбакото, 73).
Предупреждения: Кавани, 90+6. Неймар, 90+6. Верратти, 90+6.
Судья: Бастьен.
9 января. Париж. Стадион "Парк де Пренс".
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