Кубок Испании: "Реал" разгромил "Леганес"

"Реал" обыграл "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.
 
Мадридцы на своем поле забили три безответных мяча в ворота соперники.
Фото Кубок Испании: "Реал" разгромил "Леганес"
Фото: realmadrid.com
 
Голы на счету Серхио Рамоса, Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора.
 
Ответная встреча состоится 16 января.
 
Кубок Испании 
 
1/8 финала
 
Первый матч
 
"Реал" - "Леганес" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Серхио Рамос, 44 - с пенальти (1:0). Васкес, 68 (2:0). Винисиус Жуниор, 77 (3:0).
 
"Реал": Навас, Одриосола, Начо, Серхио Рамос, Регилон, Вальверде, Каземиру, Себальос, Васкес (Иско, 71), Бензема (Гонсалес Перес, 83), Винисиус Жуниор (Диас, 78).
 
"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Тарин, Хуанфран (Арнаис, 78), Ресио, Рубен Перес, Брэйтуэйт, Эль-Жар (Эрасо, 63), Херард Гумбау (Сильва, 46), Мерино.
 
Предупреждения: Херард Гумбау, 42. Начо, 55. Вальверде, 84. Рубен Перес, 90+2.
 
Судья: Хиль Мансано.
 
9 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".


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