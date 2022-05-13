"Динамо" без сборников разгромило в благотворительном матче эстонцев

В пятницу, 13 мая, в рамках благотворительного матча "Динамо" в Эстонии разгромило местную "Флору" (3:0).

Киевляне вышли вперед благодаря голу Викентия Волошина на 16-й минуте, а в конце первого тайма забил Никита Бурда. Третий мяч на 60-й минуте забил Владислав Ванат.

Отметим, что "Динамо" провело благотворительный матч без 11 игроков первой команды, которые в начале мая отправились в расположение сборной Украины.

"Флора" – "Динамо" - 0:3

Голы: В. Волошин, 17, Бурда, 42, Ванат, 60.

"Динамо": Бойко (Нещерет, 46), Кравченко (Малыш, 63), Бурда (Дячук, 79), Боль, Вивчаренко,Дубинчак (Близниченко, 85), Шепелев, Андриевский, Антюх (Царенко, 63), В. Волошин (Бражко, 79), Ванат.

Напомним, футбольный сезон из-за военного вторжения РоSSии в Украине был досрочно завершен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.

"Динамо" и "Шахтер" получили специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клубов могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные матчи.

"Динамо" в спаррингах обыграло польскую "Легию", турецкий "Галатасарай" (оба матча — 3:1), дортмундскую "Боруссию" (3:2) и швейцарский "Базель" (3:2), а также сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0) и загребским "Динамо" (2:2).