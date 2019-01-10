"Черкасские Мавпы" сняты с "Финала четырех" баскетбольного Кубка Украины из-за нарушения регламента

В финале команду заменит "Киев-Баскет".

"Черкасские Мавпы" сняты с "Финала четырех" баскетбольного Кубка Украины из-за нарушения регламента
Фото: sunhome.ru

В "Финале четырех" баскетбольного Кубка Украины вместо "Черкасских Мавп" сыграет команда "Киев-Баскет".

Такое решение принял Директорат Чемпионата Украины по результатам рассмотрения жалобы БК "Киев-Баскет" о нарушении в матче 1/4 финала Кубка Украины с "Черкасскими Мавпами", информирует пресс-служба ФБУ.

Сообщается, что в 1/4 финала команда Максима Михельсона играла с "Киев-Баскетом". После победы в 18 очков в первом матче, "Мавпы" уступили во втором в 7 очков и по сумме двух встреч вышли в "Финал четырех". Однако во время ответного поединка в составе "Черкасс" на площадке находилось одновременно четыре легионера, тогда как по регламенту разрешено максимум три.

Из-за этого, рассмотрев жалобу БК "Киев-Баскет", "Мавпам" засчитали техническое поражение и лишили права дальнейшего участия в Кубке Украины.

Таким образом, в "Финале четырех" сыграют БК "Одесса", "Днепр", "Политехник" и "Киев-Баскет".


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