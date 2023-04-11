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2023-04-11
"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку
Українська команда стартувала з перемоги у плей-офф.
Баскетбольний клуб "Прометей" здобув перемогу у матчі 1/8 фіналу Єврокубку, інформує
"Прометей" зіграє у чвертьфіналі
Українська команда проводила поєдинок у Ризі проти німецького "Гамбурга" та зуміла перемогти з рахунком 87:79.
Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став Ілля Сидоров, який набрав 21 очко.
"Прометей" – "Гамбург" – 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23)
"Прометей" є першим українським клубом, який потрапив у плей-офф Єврокубку, починаючи з сезону-2013/14. У чвертьфіналі підопічні Ронена Гінзбурга зустрінуться із найсильнішим у парі "Промітеас" – "Бурк".
Данило Слесь, ZN.ua