"Прометей" пробився до чвертьфіналу баскетбольного Єврокубку

Українська команда стартувала з перемоги у плей-офф.

Баскетбольний клуб "Прометей" здобув перемогу у матчі 1/8 фіналу Єврокубку, інформує ZN.ua .

"Прометей" зіграє у чвертьфіналі © БК "Прометей"

Українська команда проводила поєдинок у Ризі проти німецького "Гамбурга" та зуміла перемогти з рахунком 87:79.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став Ілля Сидоров, який набрав 21 очко.

"Прометей" – "Гамбург" – 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23)

"Прометей" є першим українським клубом, який потрапив у плей-офф Єврокубку, починаючи з сезону-2013/14. У чвертьфіналі підопічні Ронена Гінзбурга зустрінуться із найсильнішим у парі "Промітеас" – "Бурк".