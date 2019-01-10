"Арсенал" уволил главного тренера

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич и Вячеслав Грозный приняли решение завершить совместное сотрудничество, сообщает sport.ua.

"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", - прокомментировал уход Грозного Ивица Пирич.

По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост.

В октябре Грозный сменил на посту главного тренера "канониров" Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

На зимние каникулы "Арсенал-Киев" ушел, занимая последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.