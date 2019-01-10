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Семеренко попала в цветочную церемонию по итогам спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе Вита Семеренко заняла 6-е место. Вита Семеренко Фото: biathlon.com.ua Женской спринтерской гонкой с двумя огневыми рубежами в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап биатлонного Кубка мира. Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второй на финише была француженка Анаис Шевалье. "Бронза" – у представительницы Швеции Ханны Эберг. Лучшая среди украинских биатлонисток - Вита Семеренко попала в цветочную церемонию, заняв 6-е место. Остальные наши стреляющие лыжницы выступили неудачно. И если Анастасия Меркушина по итогам спринта, заняв 35-е место попала в гонку преследования, то Валя Семеренко, Юлия Джима и Юлия Журавок откровенно провалили гонку. Результаты гонки: 1. Лиза Виттоцци (0+0) 22:34,6

2. Анаис Шевалье (0+0) +5,3

3. Ханна Эберг (0+0) +15,0

...

6. Вита Семеренко (0+0) +29,1

35. Анастасия Меркушина (0+0) +1:28,3

65. Валя Семеренко (1+2) +2:26,0

68. Юлия Джима (0+2) +2:28,4

86. Юлия Журавок (2+1) +3:00,3

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