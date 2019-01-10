Семеренко попала в цветочную церемонию по итогам спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Вита Семеренко заняла 6-е место.
Женской спринтерской гонкой с двумя огневыми рубежами в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап биатлонного Кубка мира.
Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци.
Второй на финише была француженка Анаис Шевалье. "Бронза" – у представительницы Швеции Ханны Эберг.
Лучшая среди украинских биатлонисток - Вита Семеренко попала в цветочную церемонию, заняв 6-е место.
Остальные наши стреляющие лыжницы выступили неудачно. И если Анастасия Меркушина по итогам спринта, заняв 35-е место попала в гонку преследования, то Валя Семеренко, Юлия Джима и Юлия Журавок откровенно провалили гонку.
Результаты гонки:
- 1. Лиза Виттоцци (0+0) 22:34,6
- 2. Анаис Шевалье (0+0) +5,3
- 3. Ханна Эберг (0+0) +15,0
- ...
- 6. Вита Семеренко (0+0) +29,1
- 35. Анастасия Меркушина (0+0) +1:28,3
- 65. Валя Семеренко (1+2) +2:26,0
- 68. Юлия Джима (0+2) +2:28,4
- 86. Юлия Журавок (2+1) +3:00,3
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10.01.2019 15:22