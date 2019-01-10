Семеренко попала в цветочную церемонию по итогам спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Вита Семеренко заняла 6-е место.

Семеренко попала в цветочную церемонию по итогам спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Вита Семеренко
Фото: biathlon.com.ua

Женской спринтерской гонкой с двумя огневыми рубежами в немецком Оберхофе стартовал четвертый этап биатлонного Кубка мира.

Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци.

Второй на финише была француженка Анаис Шевалье. "Бронза" – у представительницы Швеции Ханны Эберг.

Лучшая среди украинских биатлонисток - Вита Семеренко попала в цветочную церемонию, заняв 6-е место.

Остальные наши стреляющие лыжницы выступили неудачно. И если Анастасия Меркушина по итогам спринта, заняв 35-е место попала в гонку преследования, то Валя Семеренко, Юлия Джима и Юлия Журавок откровенно провалили гонку.

Результаты гонки:

  • 1. Лиза Виттоцци (0+0) 22:34,6
  • 2. Анаис Шевалье (0+0) +5,3
  • 3. Ханна Эберг (0+0) +15,0
  • ...
  • 6. Вита Семеренко (0+0) +29,1
  • 35. Анастасия Меркушина (0+0) +1:28,3
  • 65. Валя Семеренко (1+2) +2:26,0
  • 68. Юлия Джима (0+2) +2:28,4
  • 86. Юлия Журавок (2+1) +3:00,3


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