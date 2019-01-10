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"Порту" подписал Пепе. Футбол Бывший защитник "Реала" и "Бешикташа" Пепе подписал контракт с "Порту"? до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт португальской команды. Пепе. Фото: twitter.com/FCPorto 35-летний футболист выступал за "Порту" с 2004 по 2007 год, где провел 84 матча, забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Затем Пепе перешел в "Реал" за 30 миллионов евро В 2017 году ушел в "Бешикташ", а зимой 2018-го расторг с турецким клубом соглашение. В составе сборной Португалии становился чемпионом Европы в 2016 году.

Спорт-Экспресс

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