Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол

Мгновенная расплата за сонливость

Гости вышли вперед уже на третьей минуте. Виллиан Жозе реализовал пенальти, назначенный за фол Каземиру на Микеле Мерино. Примечательно, что "Реал" не пропускал на своем поле в чемпионате с 20 октября прошлого года.

Мадридцы бросились доказывать, что случившееся – не более чем случайность. Не прошло и 10 минут, как Бензема мог сравнять счет. Удару француза не хватило нескольких сантиметров, чтобы мяч оказался в дальнем нижнем углу ворот Рульи.

Если кого-то из игроков "Реала" можно было обвинить в сонливости и несобранности, то только не Винисиуса. Молодой бразилец разрывал оппонента Элустондо, но ударам не хватало точности, а передачам - своевременности.

В основном игра развивалась в среднем темпе, и защитники обеих команд успевали перекрывать опасные зоны. Это часто приводило к угловым. После одного из них возник самый спорный момент тайма - во время подачи во вратарскую Ильярраменди подтолкнул Серхио Рамоса в спину, но судьи не только не заметили этого, но и не стали прибегать к помощи ВАР. Перед свистком на перерыв "Реал" вновь мог сравнять счет, но мяч после удара черпаком Лукаса Васкеса попал в каркас ворот.