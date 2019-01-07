Позор "Реала" на "Бернабеу" (ВИДЕО)  . Футбол

В конце прошлого года "Реалу" удалось забыть о провалах времен Лопетеги и разгромах от "Эйбара" и ЦСКА. На помощь команде Солари пришел клубный чемпионат мира, который мадридцы выиграли в четвертый раз в истории. Но уже первый матч этого года напомнил, что у них есть серьезные проблемы - "Реал"" на выезде упустил победу над "Вильярреалом" (2:2). В той встрече дублем отметился 34-летний Санти Касорла.
К первой домашней встрече года самый успешный клуб мира подошел без травмированных Бэйла и Асенсио. Но в составе "Реала" имелся игрок, которому кадровые проблемы его команды стали на руку – Винисиус Жуниор стал первым футболистом 2000 года рождения в истории клуба, вышедшим в стартовом составе в чемпионате.
У "Реал Сосьедад" также были поводы для расстройства - команда проиграла четыре матча подряд в чемпионате, а последняя победа была датирована 26 ноября. Такие результаты вынудили руководство отправить в отставку главного тренера Асьера Гаритано, который проработал с командой чуть меньше полугода. Его место занял Иманол Альгуасиль. Можно представить, с каким нетерпением 47-летний специалист подходил к первой игре в этом статусе. Далеко не каждому доводится дебютировать в качестве тренера на "Сантьяго Бернабеу".
Мгновенная расплата за сонливость
Гости вышли вперед уже на третьей минуте. Виллиан Жозе реализовал пенальти, назначенный за фол Каземиру на Микеле Мерино. Примечательно, что "Реал" не пропускал на своем поле в чемпионате с 20 октября прошлого года.
Мадридцы бросились доказывать, что случившееся – не более чем случайность. Не прошло и 10 минут, как Бензема мог сравнять счет. Удару француза не хватило нескольких сантиметров, чтобы мяч оказался в дальнем нижнем углу ворот Рульи.
Если кого-то из игроков "Реала" можно было обвинить в сонливости и несобранности, то только не Винисиуса. Молодой бразилец разрывал оппонента Элустондо, но ударам не хватало точности, а передачам - своевременности.
В основном игра развивалась в среднем темпе, и защитники обеих команд успевали перекрывать опасные зоны. Это часто приводило к угловым. После одного из них возник самый спорный момент тайма - во время подачи во вратарскую Ильярраменди подтолкнул Серхио Рамоса в спину, но судьи не только не заметили этого, но и не стали прибегать к помощи ВАР. Перед свистком на перерыв "Реал" вновь мог сравнять счет, но мяч после удара черпаком Лукаса Васкеса попал в каркас ворот.
Винисиус сделал все, что мог. "Реал" - нет
После перерыва "Реал" продолжил создавать моменты у ворот соперника. Но угроза насыщенной обороне опять исходила не с игры, а после подач от угла поля. После одной из них по воротам Рульи поочередно били Винисиус и Варан, но вратарь дважды спас басков. Следом бразильский тинейджер рискнул пробить со средней дистанции – мяч пролетел в опасной близости от ворот гостей. Выдержав мощный натиск "Реала", "Сосьедад" ответил резкой контратакой. Янузай решил пробить из-за штрафной – от гола Мадрид спасли несколько сантиметров.
После этого хозяева сняли с игры Каземиру - вместо чистого опорника на поле появился креативный Иско. Но в сочетании с четырьмя исполнителями группы атаки мадридцы провели недолго – за фол в центре поля Лукас Васкес получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку. Винисиус несмотря на то, что "Реал" остался в меньшинстве, продолжил терзать оборону "Сосьедад". В одном из моментов он почти обвел вратаря и рухнул в штрафной, но главный арбитр встречи посчитал, что фола не было. В общем и целом, работа Монтеро вызывала много вопросов. Так, вместо второй желтой карточки Янузаю, который рукой прерывал острый пас, судья по какой-то только ему понятной причине показал "горчичник" Модричу.
"Реал", оставшись в меньшинстве, забыл об обороне. До поры гости, с удовольствием выбегавшие в контратаку, прощали мадридцев, но долго это продолжаться не могло. Либо Мадрид должен был наказать соперника за расточительность, либо гости - забить второй мяч и снять все вопросы о победителе.
Винисиус вновь попытался все сделать сам. После его крученого удара с левого края мяч пролетел рядом с девяткой. После этого "Сосьедад" все-таки реализовал очередной контрвыпад. Ильярраменди классно сыграл в отборе и выкатил мяч Виллиану Жозе. Тот спокойно навесил в штрафную, откуда Пардо установил окончательный счет.
Для "Сосьедад" эта победа над "Реалом" на его поле стала первой с мая 2004 года.
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