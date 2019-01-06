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2019-01-06
"Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова. Футбол
"Бавария" оштрафовала полузащитника Франка Рибери за его резкие высказывания в социальных сетях.
Поведение француза клуб назвал неприемлемым - это реакция на грубый ответ Рибери критикам в Твиттере.
Франк Рибери. Фото: bild.de
История началась с посещения игроком турецкого ресторана, где он попробовал "Золотой стейк" за 1200 евро.
В социальных сетях за это Рибери стали критиковать, обвиняя в расточительстве, информирует
СЭ.
Футболист ответил критикам жестко:
"2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились, вероятнее всего из-за порванного презерватива. Я ничего вам не должен.
Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня".
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