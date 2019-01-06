"Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова. Футбол

"Бавария" оштрафовала полузащитника Франка Рибери за его резкие высказывания в социальных сетях.

Поведение француза клуб назвал неприемлемым - это реакция на грубый ответ Рибери критикам в Твиттере.

Франк Рибери. Фото: bild.de

История началась с посещения игроком турецкого ресторана, где он попробовал "Золотой стейк" за 1200 евро

СЭ . В социальных сетях за это Рибери стали критиковать, обвиняя в расточительстве, информирует

Футболист ответил критикам жестко:

"2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились, вероятнее всего из-за порванного презерватива. Я ничего вам не должен.

Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня".