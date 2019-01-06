"Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова. Футбол

"Бавария" оштрафовала полузащитника Франка Рибери за его резкие высказывания в социальных сетях.
 
Поведение француза клуб назвал неприемлемым - это реакция на грубый ответ Рибери критикам в Твиттере.
Фото "Бавария" оштрафовала Рибери за грубые слова
Франк Рибери. Фото: bild.de
 
История началась с посещения игроком турецкого ресторана, где он попробовал "Золотой стейк" за 1200 евро.
 
В социальных сетях за это Рибери стали критиковать, обвиняя в расточительстве, информирует СЭ.
 
Футболист ответил критикам жестко:
 
"2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились, вероятнее всего из-за порванного презерватива. Я ничего вам не должен.
 
Я добился всего в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня".


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