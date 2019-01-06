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2019-01-06
Примера: "Алавес" дома обыграл "Валенсию"
"Алавес" переиграл "Валенсию" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 2:1.
В составе победителей отличились Борха Бастон и Исла Томас Пина.
Фото: valenciacf.com
В составе "летучиш мышей" гол забил Даниэль Парехо.
"Валенсия" занимает 11-ю строчку в чемпионате Испании, набрав 22 очка, "Алавес" находится на 4-м месте (31 очко).
Чемпионат Испании
Примера
18-й тур
"Алавес" - "Валенсия" - 2:1 (2:1)
Голы: Парехо, 14 (0:1). Борха Бастон, 21 (1:1). Томас Пина, 45+2 (2:1).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Брашанац, 73), Ибаи Гомес (Собрино, 85), Кальери, Хони (Гвидетти, 90+3).
"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато (Батшуайи, 69), Парехо, Васс (Торрес, 62), Родриго, Черышев, Мина.
Предупреждения: Лагуардия, 13. Васс, 22. Ксимо Наварро, 25. Диакаби, 46. Торрес, 80. Пачеко, 82.
Судья: Медье Хименес (Испания).
5 января. Витория. Стадион "Mendizorroza".
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