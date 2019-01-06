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Примера: "Алавес" дома обыграл "Валенсию" "Алавес" переиграл "Валенсию" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 2:1. В составе победителей отличились Борха Бастон и Исла Томас Пина. Фото: valenciacf.com В составе "летучиш мышей" гол забил Даниэль Парехо. "Валенсия" занимает 11-ю строчку в чемпионате Испании , набрав 22 очка, "Алавес" находится на 4-м месте (31 очко). Чемпионат Испании Примера 18-й тур "Алавес" - "Валенсия" - 2:1 (2:1) Голы: Парехо, 14 (0:1). Борха Бастон, 21 (1:1). Томас Пина, 45+2 (2:1). "Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Брашанац, 73), Ибаи Гомес (Собрино, 85), Кальери, Хони (Гвидетти, 90+3). "Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Габриэл Паулиста, Диакаби, Лато (Батшуайи, 69), Парехо, Васс (Торрес, 62), Родриго, Черышев, Мина. Предупреждения: Лагуардия, 13. Васс, 22. Ксимо Наварро, 25. Диакаби, 46. Торрес, 80. Пачеко, 82. Судья: Медье Хименес (Испания). 5 января. Витория. Стадион "Mendizorroza".

Спорт-Экспресс

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