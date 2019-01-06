Новостей.COM ⇒ Спорт

"Эвертон" и "Суонси" - в 1/16 финала Кубка Англии Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии. В следующую стадию вышли "Эвертон" и "Суонси", обыгравшие "Линколн Сити"? (2:1) и "Астон Виллу" (3:0) соотвественно. Фото: evertonfc.com Кубок Англии 1/32 финала "Эвертон" - "Линколн Сити" - 2:1 (2:1) Голы: Лукман, 12 (1:0). Бернард, 14 (2:0). Боствик, 28 (2:1). Предупреждение: Кенни, 47. "Астон Вилла" - "Суонси" - 0:3 (0:1) Голы: Бэйкер-Ричардсон, 2 (0:1). Дайер, 47 (0:2). Фултон, 78 (0:3). "Аккрингтон Стэнли" - "Ипсвич" - 1:0 (0:0) Гол: Ки, 76. "Болтон Уондерерс" - "Уолсолл" - 5:2 (0:1) Голы: Кук, 19 (0:1). Дональдсон, 58 (1:1). Магеннис, 61 (2:1). Гатри, 64 – в свои ворота (3:1). Биверс, 68 – в свои ворота (3:2). Магеннис, 80 (4:2). Магеннис, 87 (5:2). "Брентфорд" - "Оксфорд Юнайтед" - 1:0 (0:0) Гол: Мопей, 80 - с пенальти. "Джиллингем" - "Кардифф Сити" - 1:0 (0:0) Гол: Лист, 81.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.