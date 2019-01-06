"Эвертон" и "Суонси" - в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.
 
В следующую стадию вышли "Эвертон" и "Суонси", обыгравшие "Линколн Сити"? (2:1) и "Астон Виллу" (3:0) соотвественно.
Фото "Эвертон" и "Суонси" - в 1/16 финала Кубка Англии
Фото: evertonfc.com
 
Кубок Англии
 
1/32 финала
 
"Эвертон" - "Линколн Сити" - 2:1 (2:1)
 
Голы: Лукман, 12 (1:0). Бернард, 14 (2:0). Боствик, 28 (2:1).
 
Предупреждение: Кенни, 47.
 
"Астон Вилла" - "Суонси" - 0:3 (0:1)
 
Голы: Бэйкер-Ричардсон, 2 (0:1). Дайер, 47 (0:2). Фултон, 78 (0:3).
 
"Аккрингтон Стэнли" - "Ипсвич" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Ки, 76.
 
"Болтон Уондерерс" - "Уолсолл" - 5:2 (0:1)
 
Голы: Кук, 19 (0:1). Дональдсон, 58 (1:1). Магеннис, 61 (2:1). Гатри, 64 – в свои ворота (3:1). Биверс, 68 – в свои ворота (3:2). Магеннис, 80 (4:2). Магеннис, 87 (5:2).
 
"Брентфорд" - "Оксфорд Юнайтед" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Мопей, 80 - с пенальти.
 
"Джиллингем" - "Кардифф Сити" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Лист, 81.


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