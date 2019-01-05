Украина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигу

Это может вывести украинский хоккей на новый уровень.

Украина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигу
Матч сборных Украины и Польши
Фото: isport.ua

Федерации хоккея Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши и хотят создать новую общую лигу, сообщил председатель Федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов.

"Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований", - цитирует хоккейного функционера championat.com.

"Мы прекрасно понимаем, что клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов. Но это поможет развитию хоккея во всех шести странах", - отметил Савилов.

Напомним, Восточно-европейская хоккейная лига, в которую входили клубы Украины, Белоруссии, РоSSии и ещё нескольких стран, существовала с 1995 по 2004 год.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Серия А: "Интер" с трудом выиграл у "Эмполи" (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" с трудом выиграл у "Эмполи" (ВИДЕО)  
Вирер и Хофер выиграли Рождественскую гонкуВирер и Хофер выиграли Рождественскую гонку
Клуб Реброва подписал полузащитника "Зари" за 600 тысяч евроКлуб Реброва подписал полузащитника "Зари" за 600 тысяч евро
WBA признала Усика лучшим боксером годаWBA признала Усика лучшим боксером года
"Реал": Повторение ошибок. Футбол"Реал": Повторение ошибок. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Матч Украина - Португалия состоится в КиевеМатч Украина - Португалия состоится в Киеве
"Галатасарай" вышел в Лигу Европы"Галатасарай" вышел в Лигу Европы
Официально: Украина с Германией во второй корзине посева Евро-2020Официально: Украина с Германией во второй корзине посева Евро-2020
Лига наций: Чехи отправили словаков в третью лигуЛига наций: Чехи отправили словаков в третью лигу
Дубль Камары выводит Норвегию в Лигу ВДубль Камары выводит Норвегию в Лигу В
Гол Шика оставил Чехию в Лиге В и отправил Словакию в Лигу СГол Шика оставил Чехию в Лиге В и отправил Словакию в Лигу С
Грузия завершила Лигу наций с лучшим показателем среди всех сборных. ФутболГрузия завершила Лигу наций с лучшим показателем среди всех сборных. Футбол
Белорусы вышли в Лигу наций CБелорусы вышли в Лигу наций C
Северная Ирландия закончила Лигу наций с четырьмя поражениямиСеверная Ирландия закончила Лигу наций с четырьмя поражениями
Белоруссия выигрывает группу и поднимается в Лигу СБелоруссия выигрывает группу и поднимается в Лигу С
Последние новости
Подгружаем последние новости