Украина совместно с Беларусью, Польшей и странами Балтии хочет создать общую хоккейную лигу

Это может вывести украинский хоккей на новый уровень.

Федерации хоккея Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши и хотят создать новую общую лигу, сообщил председатель Федерации хоккея Белоруссии Геннадий Савилов.

"Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований", - цитирует хоккейного функционера championat.com.

"Мы прекрасно понимаем, что клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов. Но это поможет развитию хоккея во всех шести странах", - отметил Савилов.

Напомним, Восточно-европейская хоккейная лига, в которую входили клубы Украины, Белоруссии, РоSSии и ещё нескольких стран, существовала с 1995 по 2004 год.