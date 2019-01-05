"Реал": Повторение ошибок. Футбол

"Вильярреал" сравнял счет в концовке. Дубль оформил 34-летний Санти Касорла.

"Вильярреал" - "Реал" - 2:2 (1:2)

Голы: Касорла, 4 (1:0). Бензема, 7 (1:1). Варан, 20 (1:2). Касорла, 82 (2:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Лаюн, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Хауме, Касерес (Токо-Экамби, 63), Фуэго (Тригерос, 82), Пабло Форнальс, Касорла, Чиквуэзе, Морено (Бакка, 68).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос (Винисиус Жуниор, 86), Каземиру, Модрич (Вальверде, 64), Васкес, Бензема, Бэйл (Иско, 46).

Предупреждения: Каземиру, 41. Альваро Гонсалес, 45. Серхио Рамос, 89. Хауме, 90+1.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

3 января. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Чемпионат Испании возобновился перенесенным матчем 17-го тура. Перенесен он был из-за участия "Реала" в клубном чемпионате мира. Мадридский клуб его выиграл – в полуфинале был побежден японский "Касима Антлерс" (3:1), в финале - "Аль-Айн" из ОАЭ . Так что 2018-й "Реал" закончил успехом. Но, как показал матч с "Вильярреалом", какого-то мощного прорыва от команды Сантьяго Солари в ближайшее время ждать вряд ли стоит.

Первый тайм

"Вильярреал" близок к вылету. Пока он балансирует на грани - клуб на 16-м месте, но имеет столько же очков (16), сколько и "Атлетик", опережая команду из Бильбао за счет дополнительных показателей. Однако с "Реалом" футболисты "желтой субмарины" сыграли хорошо. Начали так вообще прекрасно. На 3-й минуте Чуквезе ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Куртуа отбил мяч ногой. На 4-й нигериец протащил мяч, затем отпасовал на левый край штрафной, откуда Касорла нанес классный обводящий удар. 1:0.

Мадрид отыгрался уже через три минуты. Васкес технично навесил, Бензема замкнул головой.

На 20-й минуте "Реал" повел в счете: Кроос подал со штрафного, а защитники "Вильярреала" снова проиграли воздух – на этот раз отличился Варан.

"Вильярреал" владел территорией, старался играть комбинационно - матч вообще смотрелся живо. "Реал" же, кажется, даже и не думал о доминировании. То есть не было ощущения, что играют аутсайдер и клуб, считающийся грандом. Правда, до перерыва к еще одному голу были ближе гости, а не хозяева.