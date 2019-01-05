"Реал": Повторение ошибок. Футбол

Чемпионат Испании возобновился перенесенным матчем 17-го тура. Перенесен он был из-за участия "Реала" в клубном чемпионате мира. Мадридский клуб его выиграл – в полуфинале был побежден японский "Касима Антлерс" (3:1), в финале - "Аль-Айн" из ОАЭ. Так что 2018-й "Реал" закончил успехом. Но, как показал матч с "Вильярреалом", какого-то мощного прорыва от команды Сантьяго Солари в ближайшее время ждать вряд ли стоит.
Первый тайм
"Вильярреал" близок к вылету. Пока он балансирует на грани - клуб на 16-м месте, но имеет столько же очков (16), сколько и "Атлетик", опережая команду из Бильбао за счет дополнительных показателей. Однако с "Реалом" футболисты "желтой субмарины" сыграли хорошо. Начали так вообще прекрасно. На 3-й минуте Чуквезе ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Куртуа отбил мяч ногой. На 4-й нигериец протащил мяч, затем отпасовал на левый край штрафной, откуда Касорла нанес классный обводящий удар. 1:0.
Мадрид отыгрался уже через три минуты. Васкес технично навесил, Бензема замкнул головой.
На 20-й минуте "Реал" повел в счете: Кроос подал со штрафного, а защитники "Вильярреала" снова проиграли воздух – на этот раз отличился Варан.
"Вильярреал" владел территорией, старался играть комбинационно - матч вообще смотрелся живо. "Реал" же, кажется, даже и не думал о доминировании. То есть не было ощущения, что играют аутсайдер и клуб, считающийся грандом. Правда, до перерыва к еще одному голу были ближе гости, а не хозяева.
Второй тайм
В перерыве Солари пришлось сделать вынужденную замену - в концовке первой 45-минутки травму получил Бэйл. Валлиец внезапно схватился за ногу и упал на газон. Вместо него вышел Иско.
В начале второго тайма чуть не забил Бензема - мяч после его удара с близкого расстояния прошел рядом со штангой. Где-то через 10 минут Морено мог сравнять счет, но пробил в нижний угол немного неточно. Прошла минута, и Васкес отнял мяч у замешкавшегося в центре поля игрока "Вильярреала", прорвался вперед, продрался между двоих защитников, выскочил один на один... Если бы забил - это было бы очень красиво, но Асенхо отбил мяч.
Скоро шанс забить получил Марселу - он закрутил мяч в дальний угол, но удар был заблокирован. Стало казаться, что скорее "Реал" забьет третий, чем "Вильярреал" - второй. Но хозяева активизировались. Сказались замены - у "Вильярреала" были брошены в бой Бакка (вместо Морено) и Экамби (вместо Касереса). У "Реала" же на 20-летнего Вальверде был заменен лучший игрок мира-2018 Модрич.
Все кончилось голом на 82-й минуте. Форнальс принял мяч в штрафной, технично развернулся и аккуратно забросил во вратарскую, куда вбежал Касорла. Санти ударил головой и не промахнулся. Есть дубль ветерана! До матча с "Реалом" 34-летний полузащитник, двукратный чемпион Европы в этом чемпионате Испании еще не забивал.
"Реал" мог вырвать победу, но Асенхо парировал удар Иско с линии штрафной. В итоге - 2:2. Хороший результат для парней в желтом, плохой - для парней в белом. Но в любом случае это было интересно.
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