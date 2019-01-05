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"Шальке" выставил Коноплянку на трансфер Гельзинкирхенцы больше не рассчитывают на украинца. Евгений Коноплянка Клуб "Шальке-04" открыт для предложений по украинскому легионеру Евгению Коноплянке, заявил помощник главного тренера "горняков" Сепко Ейкхор "Шальке" готов рассмотреть любое предложение по продаже 29-летнего украинца, приводит слова Сепко sport.ua, ссылаясь на интервью помощника наставника "Шальке" Bild. По другим игрокам, которые были выставлены на трансфер, клуб рассмотрит варианты аренды, уточняет издание. В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых дважды ассистировал партнерам. Отметим, что трансферная стоимость украинца порядка 9 млн евро.

LB.ua

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