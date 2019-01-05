К Зинченко проявил интерес один из итальянских грандов, - СМИ
Украинцем заинтересовался "Наполи".
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вновь попал в сферу интересов итальянского "Наполи", сообщает Calcio Napoli 24.
Игра Зинченко в этом сезоне впечатлила руководство итальянского клуба, которое внимательно следит за прогрессом полузащитника.
Всего в этом сезоне украинский легионер "Манчестер Сити" провел за "горожан" 9 матчей во всех турнирах, отдав 2 результативных паса.
Напомним, в 2017 году "Наполи" уже проявлял интерес к Зинченко. По этому поводу спортивный директор Azzurri Кристиано Джунтоли обращался к манчестерскому клубу.
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