К Зинченко проявил интерес один из итальянских грандов, - СМИ

Украинцем заинтересовался "Наполи".

К Зинченко проявил интерес один из итальянских грандов, - СМИ
Александр Зинченко
Фото: сайт МанСити

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вновь попал в сферу интересов итальянского "Наполи", сообщает Calcio Napoli 24.

Игра Зинченко в этом сезоне впечатлила руководство итальянского клуба, которое внимательно следит за прогрессом полузащитника.

Всего в этом сезоне украинский легионер "Манчестер Сити" провел за "горожан" 9 матчей во всех турнирах, отдав 2 результативных паса.

Напомним, в 2017 году "Наполи" уже проявлял интерес к Зинченко. По этому поводу спортивный директор Azzurri Кристиано Джунтоли обращался к манчестерскому клубу.


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