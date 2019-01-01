Президент Discovery Channel отказалась стать первой в истории женщиной-руководителем Английской Премьер-Лиги
Сюзанна Диннэйдж отказалась возглавить АПЛ.
Руководитель американской телесети Discovery Channel Сюзанна Диннэйдж отказалась возглавлять Английскую Премьер-Лигу, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на пресс-службу футбольной организации.
Ранее действующий исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор в июне объявил, что собирается оставить свой пост.
В ноябре 2018 года АПЛ опубликовала информацию, что новым руководителем футбольной организации назначена Диннэйдж, которая должна была вступить в должность в начале 2019 года.
Планировалось, что Диннэйдж должна была стать первой в истории женщиной-руководителем АПЛ.
"Несмотря на договоренность с премьер-лигой в начале ноября, Сюзанна Диннэйдж сейчас уведомила комитет по кандидатурам, что она не будет занимать должность исполнительного директора", - цитирует официальное заявление Лиги издание.
В АПЛ сообщили, что продолжат переговоры с другими кандидатами.
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01.01.2019 09:54