Президент Discovery Channel отказалась стать первой в истории женщиной-руководителем Английской Премьер-Лиги

Руководитель американской телесети Discovery Channel Сюзанна Диннэйдж отказалась возглавлять Английскую Премьер-Лигу, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на пресс-службу футбольной организации.

Ранее действующий исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор в июне объявил, что собирается оставить свой пост.

В ноябре 2018 года АПЛ опубликовала информацию, что новым руководителем футбольной организации назначена Диннэйдж, которая должна была вступить в должность в начале 2019 года.

Планировалось, что Диннэйдж должна была стать первой в истории женщиной-руководителем АПЛ.

"Несмотря на договоренность с премьер-лигой в начале ноября, Сюзанна Диннэйдж сейчас уведомила комитет по кандидатурам, что она не будет занимать должность исполнительного директора", - цитирует официальное заявление Лиги издание.

В АПЛ сообщили, что продолжат переговоры с другими кандидатами.