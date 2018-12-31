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2018-12-31
Клуб Реброва подписал полузащитника "Зари" за 600 тысяч евро
Полузащитник Игорь Харатин больше не является игроком луганской «Зари».
Хавбек перешел в венгерский клуб «Ференцварош», который выступает под руководством украинского наставника Сергея Реброва.
Игорь Харатин. Фото: zarya-lugansk.com
Контракт рассчитан по системе 2,5+1.
Сумма трансфера составила 600 тысяч евро без учета дополнительных бонусов.
Харатин перешел в лугансакую команду в сезоне-2016/17. С тех пор полузащитник сыграл в составе «черно-белых» 81 матч и забил 9 мячей.
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