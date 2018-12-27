"Динамо" заняло 12-е место в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года. Футбол

Завоевал пальму первенства мадридский "Реал".

"Динамо" заняло 12-е место в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года

УЕФА опубликовал сводную таблицу Кубка европейских чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года, сообщает официальный сайт организации.

Лучшим из украинских клубов стало "Динамо". Киевляне заняли 12-е место. "Бело-синие" 35 раз принимали участие в этих турнирах и трижды доходили до стадии полуфинала (в 1977, 1987 и 1999 годах).

На первой позиции расположилась самая титулованная команда соревнований – мадридский "Реал", 13 раз выигрывавший самый престижный футбольный клубный европейский турнир.

Помимо "Динамо в таблице присутствуют еще 5 украинских клуба - "Шахтер", "Днепр", "Заря", "Металлист" и "Таврия".

Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):

  • 1. Реал – 590 очков
  • 2. Бавария – 461
  • 3. Барселона – 427
  • 4. Манчестер Юнайтед – 372
  • 5. Ювентус – 335
  • 6. Милан – 314
  • 7. Бенфика – 282
  • 8. Порту – 273
  • 9. Ливерпуль – 269
  • 10. Аякс – 246
  • 11. Арсенал – 245
  • 12. Динамо – 245
  • ...
  • 31. Шахтер – 127
  • 172. Днепр – 14
  • 279. Заря – 5
  • 329. Металлист – 3
  • 340. Таврия – 3


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