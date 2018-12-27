"Динамо" заняло 12-е место в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года. Футбол
Завоевал пальму первенства мадридский "Реал".
УЕФА опубликовал сводную таблицу Кубка европейских чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года, сообщает официальный сайт организации.
Лучшим из украинских клубов стало "Динамо". Киевляне заняли 12-е место. "Бело-синие" 35 раз принимали участие в этих турнирах и трижды доходили до стадии полуфинала (в 1977, 1987 и 1999 годах).
На первой позиции расположилась самая титулованная команда соревнований – мадридский "Реал", 13 раз выигрывавший самый престижный футбольный клубный европейский турнир.
Помимо "Динамо в таблице присутствуют еще 5 украинских клуба - "Шахтер", "Днепр", "Заря", "Металлист" и "Таврия".
Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):
- 1. Реал – 590 очков
- 2. Бавария – 461
- 3. Барселона – 427
- 4. Манчестер Юнайтед – 372
- 5. Ювентус – 335
- 6. Милан – 314
- 7. Бенфика – 282
- 8. Порту – 273
- 9. Ливерпуль – 269
- 10. Аякс – 246
- 11. Арсенал – 245
- 12. Динамо – 245
- ...
- 31. Шахтер – 127
- 172. Днепр – 14
- 279. Заря – 5
- 329. Металлист – 3
- 340. Таврия – 3
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26.12.2018 12:38