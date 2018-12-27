"Динамо" заняло 12-е место в сводной таблице Кубка чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года. Футбол

УЕФА опубликовал сводную таблицу Кубка европейских чемпионов и Лиги Чемпионов с 1955 года, сообщает официальный сайт организации.

Лучшим из украинских клубов стало "Динамо". Киевляне заняли 12-е место. "Бело-синие" 35 раз принимали участие в этих турнирах и трижды доходили до стадии полуфинала (в 1977, 1987 и 1999 годах).

На первой позиции расположилась самая титулованная команда соревнований – мадридский "Реал", 13 раз выигрывавший самый престижный футбольный клубный европейский турнир.

Помимо "Динамо в таблице присутствуют еще 5 украинских клуба - "Шахтер", "Днепр", "Заря", "Металлист" и "Таврия".

Сводная таблица Кубка чемпионов / Лиги чемпионов (1955-2018):