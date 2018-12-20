Игрок "Шахтера" попытался научить Мисс Украины жонглировать мячом. Футбол

Накануне новогодних и рождественских праздников пиар-служба донецкого "Шахтера" выложила в сеть забавное видео, на котором профессиональный футболист Михаил Мудрик пытается интенсивным экспресс-курсом научить Мисс Украины Полину Ткач в костюме Снегурочки жонглировать мячом.
При всех стараниях Полины, больше одного раза набить мяч ей не удалось.
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