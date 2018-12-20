Усик назвал причину, из-за которой соперник Гвоздика впал в коматозное состояние

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением относительно инцидента, который произошел с Адонисом Стивенсоном после его боя с Александром Гвоздиком.

"Виновата медицина. Потому что в Канаде нет обязательного осмотра головы, как это делают в США , Англии и даже у нас. Раз в полгода ты обязательно должен быть с документом. Насколько мне известно, там такого нет. Адонис, вроде бы, несколько лет подряд не делал этого. И рефери какой хладнокровный был. Саша начал его забивать, а я со спаррингов знаю, какой у него удар", - заявил Усик в интервью в интервью VideoBoxing.

"Видно, что Гвоздик переживает по этому поводу. Это случайность, которая могла бы произойти и в другую сторону. Дай Бог, чтобы с Адонисом все было хорошо. Замечательный парень, семьянин, отец. Очень бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо на самом деле. Так случается. Это даже не бокс, просто так сошлись звезды", - уверен абсолютный чемпион мира.

Напомним, в бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBС между Гвоздиком и Стивенсоном, канадец в 11 раунде был отправлен в тяжелый нокаут. После поединка Адонис был госпитализирован, боксера ввели в искусственную кому. По последним данным, спортсмен впервые пришел в себя, однако у него все еще парализована часть тела.