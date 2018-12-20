Акции "Манчестер Юнайтед" на бирже значительно выросли после увольнения Моуриньо

За сутки стоимость акций возросла на 6%.

Отставка главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо позитивно повлияла на котировках акций клуба на бирже.

Сегодняшние торги на Нью-Йоркской фондовой бирже начались с отметки 18,3 долл. за акцию, что на 6% больше по сравнению с предыдущей датой, сообщает Todomercadoweb.

Напомним, летом акции "МанЮнайтед" котировались на бирже по максимальной цене 27,2 долл.

Накануне руководство 20-кратных чемпионов Англии уволило Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды.

Сегодня клуб с "Олд Траффорд" официально объявил о назначении Оле-Гуннар Сольскьяера временно исполняющим обязанности главного тренера первой команды до конца сезона 2018-2019.