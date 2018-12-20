Акции "Манчестер Юнайтед" на бирже значительно выросли после увольнения Моуриньо
За сутки стоимость акций возросла на 6%.
Отставка главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо позитивно повлияла на котировках акций клуба на бирже.
Сегодняшние торги на Нью-Йоркской фондовой бирже начались с отметки 18,3 долл. за акцию, что на 6% больше по сравнению с предыдущей датой, сообщает Todomercadoweb.
Напомним, летом акции "МанЮнайтед" котировались на бирже по максимальной цене 27,2 долл.
Накануне руководство 20-кратных чемпионов Англии уволило Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды.
Сегодня клуб с "Олд Траффорд" официально объявил о назначении Оле-Гуннар Сольскьяера временно исполняющим обязанности главного тренера первой команды до конца сезона 2018-2019.
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Спорт
20.12.2018 10:11