Башакшехир и Касымпаша приблизились к Галатасараю, Фенербахче среди аутсайдеров

После трех ничьих кряду "Башакшехир" наконец сумел победить, решив исход встречи с "Кайсериспором" одним точным ударом - 1:0. А вот "Касымпаша" за чуть больше 20 минут второго тайма с "Акхисаром" отправила в ворота аутсайдера аж пять мячей - 5:0. Таким образом, "Башакшехир" и "Касымпаша" до минимума сократили отставание от лидера "Галатасарая", и к ним еще может присоединиться "Бешикташ" в случае выездной победы над "Гезтепе".

А вот еще один стамбульский гранд "Фенербахче" под руководством голландского тренера Филиппа Коку снова не выиграл, сыграв вничью на выезде с "Сивасспором" - 0:0. "Фенербахче" выиграл только два из девяти матчей в турецкой лиге и набрал всего девять очков, находясь на пятнадцатом месте. Более месяца назад команда Коку победила в последний раз. В Европе "желто-синим" удалось победить словацкий "Спартак" Трнава в Лиге Европы.

Коку находится под огнем критики с момента его прихода этим летом. Более недели назад председатель турецкого клуба заявил, что тренер стал жертвой заговора и издевательств в "Фенербахче". Например, помощники Тургай Алтай, Мурат Озтюрк и Альпер Аскы "сливали" информацию третьей стороне, за что были уволены. Три игрока (Волкан Демирель, Набиль Дирар и Аатиф Шахешух) также были отстранены на неопределенный период из-за непрофессионального поведения. Несмотря на плохие результаты, Коку по-прежнему пользуется поддержкой руководства стамбульского клуба.

2018-19, Чемпионат Турции

Игровой день : 2018-10-20

"Башакшехир" - "Кайсериспор" 1:0 (1:0)

Голы: Моссоро, 40 (1:0)



"Касымпаша" - "Акхисар" 5:0 (0:0)

Голы: Хассан (Трезеге), 57 (1:0); Зербест, 58 (2:0); Дьян Мб., 67 (3:0); Дьян Мб., 70 (4:0); Эдуок, 79 (5:0)



"Сивасспор" - "Фенербахче" 0:0 (0:0)

