"Динамо" програло "Фенербахче" у своєму останньому єврокубковому матчі сезону

У четвер, 3 листопада, київське "Динамо" провело на стадіоні "Краковія" у польському Кракові останній поєдинок у групі проти турецького "Фенербахче".

Команда Луческу безславно завершила свій євросезон, програвши з рахунком 0:2. Результат поєдинку було вирішено ще в першому таймі, коли турки двічі вразили ворота Бущана – спочатку кіпер "Динамо" зіткнувся з футболістами у штрафному майданчику, а Гюлер відправив м'яч у порожні ворота, а потім після подачі з кутового головою Аран подвоїв перевагу гостей.

У другому таймі "Динамо" спробувало заграти трохи активніше, проте після вилучення Забарного все в цій зустрічі стало остаточно зрозуміло.

"Динамо" – "Фенербахче" – 0:2

Голи: Гюлер, 23, Аран, 45+2.

Зазначимо, що "Динамо" ще після п'яти турів втратило всі шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи та Ліги конференцій, а "Фенербахче" вийшов у наступну стадію турніру.