ГФС не нашла нарушений в зарплатах игроков "Динамо". Футбол

Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского «Динамо» и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.
Фото ГФС не нашла нарушений в зарплатах игроков "Динамо"
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Об этом говорится в ответе ГФС на запрос «Украинской правды».
 
Фискалы сообщают, что офис крупных налогоплательщиков ГФС провел документальную внеплановую выездную проверку ООО «ФК» Динамо» Киев по вопросам полноты начисления и своевременности уплаты налога на доходы.
 
«По результатам проверки нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено», - заявляют в ГФС.
 
Напомним, на прошлой неделе столичный клуб обнародовал суммы уплаты налогов за 2017 год.
 
Всего сумма уплаченных налогов «Динамо» составляет 85 млн гривен.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге18-летняя украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Гонконге
Как девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видеоКак девушки отправили в нокдаун пресс-секретаря сборной Украины: видео
Ястремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в ЛюксембургеЯстремская выиграла трехчасовой теннисный марафон в Люксембурге
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Украина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. ФутболУкраина - Чехия - 1:0: А удача - награда за смелость. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Ворскла" - "Динамо" - 0:1. 12 тур. Футбол"Ворскла" - "Динамо" - 0:1. 12 тур. Футбол
"Мариуполь" - "Заря" - 3:2. 12 тур. Футбол"Мариуполь" - "Заря" - 3:2. 12 тур. Футбол
Боккетти: Спартак в моей жизни значит очень много. ФутболБоккетти: Спартак в моей жизни значит очень много. Футбол
Витебск ближе к медалям, Днепр - к первой лиге. ФутболВитебск ближе к медалям, Днепр - к первой лиге. Футбол
Заявление генерального директора "Зари" о геях будет рассмотрено КДК ФФУ. ФутболЗаявление генерального директора "Зари" о геях будет рассмотрено КДК ФФУ. Футбол
Футбольный клуб Первой лиги на пороге снятия с чемпионата Украины из-за банкротстваФутбольный клуб Первой лиги на пороге снятия с чемпионата Украины из-за банкротства
Юрген Клопп объяснил свою критику Лиги Наций. ФутболЮрген Клопп объяснил свою критику Лиги Наций. Футбол
Ляпорт: Фанаты Сити тепло примут Джо Харта. ФутболЛяпорт: Фанаты Сити тепло примут Джо Харта. Футбол
Мауро Икарди: Милану не хватало такого форварда. ФутболМауро Икарди: Милану не хватало такого форварда. Футбол
Видаль оштрафован на 800 тысяч евро. ФутболВидаль оштрафован на 800 тысяч евро. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости