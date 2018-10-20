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2018-10-20
ГФС не нашла нарушений в зарплатах игроков "Динамо". Футбол
Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского «Динамо» и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Об этом говорится в ответе ГФС на запрос «Украинской правды».
Фискалы сообщают, что офис крупных налогоплательщиков ГФС провел документальную внеплановую выездную проверку ООО «ФК» Динамо» Киев по вопросам полноты начисления и своевременности уплаты налога на доходы.
«По результатам проверки нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено», - заявляют в ГФС.
Напомним, на прошлой неделе столичный клуб обнародовал суммы уплаты налогов за 2017 год.
Всего сумма уплаченных налогов «Динамо» составляет 85 млн гривен.
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