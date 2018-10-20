ГФС не нашла нарушений в зарплатах игроков "Динамо". Футбол

Государственная фискальная служба провела проверку официальных зарплат футболистов и тренеров киевского «Динамо» и не выявила нарушений в части начисления заработной платы и уплаты с нее налогов.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Об этом говорится в ответе ГФС на запрос «Украинской правды».

Киев по вопросам полноты начисления и своевременности уплаты Фискалы сообщают, что офис крупных налогоплательщиков ГФС провел документальную внеплановую выездную проверку ООО «ФК» Динамо»по вопросам полноты начисления и своевременности уплаты налога на доходы.

«По результатам проверки нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено», - заявляют в ГФС.

Напомним, на прошлой неделе столичный клуб обнародовал суммы уплаты налогов за 2017 год.