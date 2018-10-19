УХЛ: Ледяные Волки в гостях обыгрывают Белый Барс

В Белой Церкви состоялся матч 10-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Ледяными Волками".

Ранее команды уже играли матч между собой, и победа в той игре осталась за "Белым Барсом". Победа же в сегодняшней игре позволяла белоцерковцам выйти на 4 место в турнирной таблице, а "Ледяным Волкам" – подняться с последнего места на ступеньку выше.

Первый период прошёл в равной борьбе с небольшим преимуществом "барсов". Вторая двадцатиминутка была менее активной, зато результативной – в середине периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала у "Белого Барса" отличился Павел Таран, а спустя без малого две минуты ответ прилетел от Сергея Микульчика.

На старте третьего периода "Ледяные Волки" вышли вперёд благодаря точному броску Николая Дворника. "Белый Барс" активно шёл в атаку в попытках отыграться, однако получил контратаку от Ивана Федосова, отдавшего мастерский пас на Алексея Черемнова – тот установил итоговый счёт встречи 1:3.

Победа в матче позволила "Ледяными Волкам" обойти "Белый Барс", и занять пятое место в турнирной таблице.

Свою следующую игру "барсы" проведут 21 октября в 13:00 против херсонского "Днепра", а "Ледяные Волки" смогут отдохнуть до 24 октября – в этот день в 17:00 киевляне вновь сыграют с "Белым Барсом".

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)