Иньеста взволнован перспективой сыграть с Барселоной. Футбол

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста взволнован перспективой сыграть со своим бывшим клубом. Напомним, что в данный момент он защищает цвета японского "Виссел Кобе".

Как известно, "Барселона" намерена скорректировать свой предсезонный график, заключив контракт Ракутеном, который владеет нынешним клубом Иньесты. Ранее испанский клуб проводил подготовку в США.

"Это захватывающая новость, и это было бы фантастически, - цитирует Иньесту Marca. - Это была бы беспрецедентная возможность не только для меня, но и для японских любителей футбола.

Теперь я приспосабливаюсь к жизни в Японии. Кобе - замечательный город!"

Напомним, что 34-летний Иньеста завершил 22-летнюю карьеру в "Барсе" летом и перебрался на Дальний Восток.


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