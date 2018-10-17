Североирландцы запретили Лафферти играть за шотландский клуб. Футбол

Ирландская футбольная ассоциация (IFA) запретила нападающему Кайлу Лафферти выходить на поле в составе "Глазго Рейнджерс" в воскресном матче чемпионата Шотландии против "Гамильтона" на основании правила ФИФА пяти дней, поскольку предполагаемая травма не позволила 31-летнему центрфорварду сборной Северной Ирландии сыграть в матчах Лиги наций против Австрии и Боснии и Герцеговины.

Лафферти не прибыл в сборную из-за проблем с Ахиллом, из-за чего пропустил оба матча. Однако он попал в состав "Рейнджерса", который готовится к поединку с "Гамильтоном". Именно поэтому руководство IFA ссылается на правило ФИФА, когда в течение пяти дней после матча национальной команды национальные ассоциации имеют право запретить своим игрокам играть в клубах, если они были травмированы.

"Футболист не ответил на вызов в сборную, нарушив правила, тогда IFA решила использовать правило ФИФА по статусу и трансферам футболистов. Поэтому он не будет играть следующий матч за свой клуб", - говорится в сообщении ИФА.

Лафферти провел 68 матчей за национальную сборную, и с 20 мячами является вторым в истории лучшим бомбардиром Северной Ирландии.

Северная Ирландия проиграла 0:1 - Австрии, и 0:2 - БиГ и в настоящее время занимает третье место в группе B3 Лиги наций, рискуя опуститься в нижний дивизион.

The papers are reporting that Kyle Lafferty has been blocked from playing for Rangers.

It's the Scottish gossip ???? https://t.co/JmRSwL6NM5 pic.twitter.com/m2t6qlmNbd

— BBC Sport (@BBCSport) 17 октября 2018 г.


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